TOKİ tarafından Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde kura çekilişleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde bu kez Afyonkarahisar’da kura heyecanı yaşandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde yapılacak toplam 4 bin 370 sosyal konut için hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura töreni düzenlendi. Noter huzurunda yapılan çekilişle Afyonkarahisar’daki sosyal konutların hak sahipleri belli oldu. Kura sonrası sonuçları öğrenen binlerce vatandaş ise Afyonkarahisar TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.