Şubat 2026 halka arz takvimi: Bu ay borsaya kaç şirket geliyor? Hisse fiyatları, lot miktarları, talep toplama günleri

2026 Şubat halka arz takvimi yatırımcıların gündeminde. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onay verdiği üç şirketin halka arz süreci netleşti. Netcad Yazılım ile Akhan Un Fabrikası talep toplama sürecini tamamlayıp BIST’te işlem görmeye hazırlanırken, Best Brands Grup Enerji Yatırım ise şubat ayı içinde talep toplamaya çıkacak.
Şubat 2026 halka arz takvimi, Borsa İstanbul’da işlem görmek isteyen şirketlerin süreçlerinin netleşmesiyle birlikte şekillenmeye başladı. Bu ay itibarıyla SPK onayı bulunan üç şirket halka arz kapsamında yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Netcad Yazılım, Akhan Un Fabrikası ve Best Brands Grup Enerji Yatırım için talep toplama tarihleri ve hisse fiyatları belli oldu.
Netcad halka arz bilgileri
Netcad Yazılım A.Ş. payları 46 TL fiyattan yatırımcıya sunuldu. Talep toplama süreci 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşti.
Halka arzda toplam 40.000.000 lot dağıtıldı. Sonuçlara göre 994.717 yatırımcı katıldı ve kişi başı ortalama 24 lot (1.104 TL) pay aldı. Netcad’in BIST’te ilk işlem tarihi 5 Şubat 2026 olarak açıklandı.
Akhan Un halka arz bilgileri
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş. halka arzında hisse fiyatı 21,50 TL olarak belirlendi. Şirket için talep toplama işlemleri 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde yapıldı.
Halka arzda toplam 54.700.000 lot pay dağıtıldı. Açıklanan verilere göre 959.086 katılım sağlandı ve yatırımcı başına ortalama 34 lot (731 TL) düştü. Akhan Un’un Borsa İstanbul’daki ilk işlem günü 6 Şubat 2026 olacak.
Best Brands talep toplama tarihleri
Şubat ayı halka arz takviminde dikkat çeken bir diğer şirket Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. oldu. Şirketin halka arzında hisse fiyatı 14,70 TL olarak duyuruldu. Talep toplama tarihleri 5-6 Şubat 2026 şeklinde açıklandı. Halka arz kapsamında 54.578.570 lot satışa sunulacak. Halka arz sonuçları ve BIST işlem tarihi ise henüz kesinleşmedi.
Halka arz ne demek?
Halka arz, şirketlerin hisselerini çok sayıda yatırımcıya çağrı ve ilan yoluyla satışa sunması anlamına geliyor. Bu yöntem, firmaların hisse senedi ihraç ederek özkaynak üzerinden finansman sağlamasını mümkün kılıyor. Şirketler için bir diğer seçenek ise finansman ihtiyacını borçlanma yoluyla karşılamak.