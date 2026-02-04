Şubat 2026 halka arz takvimi: Bu ay borsaya kaç şirket geliyor? Hisse fiyatları, lot miktarları, talep toplama günleri

Halka arz ne demek?

Halka arz, şirketlerin hisselerini çok sayıda yatırımcıya çağrı ve ilan yoluyla satışa sunması anlamına geliyor. Bu yöntem, firmaların hisse senedi ihraç ederek özkaynak üzerinden finansman sağlamasını mümkün kılıyor. Şirketler için bir diğer seçenek ise finansman ihtiyacını borçlanma yoluyla karşılamak.