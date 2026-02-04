4 Şubat 2026 Çarşamba günü İstanbul (BEDAŞ-AYEDAŞ), Ankara (Başkent EDAŞ), İzmir (GDZ Elektrik), ve Bursa (UEDAŞ) bölgelerinde planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji şirketlerinden yapılan son dakika açıklamalarına göre, kesintiden etkilenen mahallelerde çalışmaların akşam saatlerine kadar tamamlanması hedefleniyor. Bugün elektrikler ne zaman gelecek? İşte il il elektrik kesintisi programına dair detaylar.
Evde vakit geçiren ve evden çalışan milyonlarca vatandaş, elektriklerin kesileceği saat aralıklarını ve arızaların giderileceği zamanı merak ediyor. İşte 4 büyük ilde sokağınıza ve mahallenize özel güncel elektrik kesintisi programı, arıza sorgulama ekranları ve enerji dağıtım şirketlerinin yaptığı kritik duyuruların detayları.
İstanbul Elektrik Kesintisi: BEDAŞ ve AYEDAŞ Duyuruları (4 Şubat 2026)
İstanbul'un her iki yakasında da altyapı güçlendirme ve kış şartlarına hazırlık çalışmaları devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 4 Şubat Çarşamba İstanbul'da farklı saat aralıklarında 23 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak.
Sorgulama: BEDAŞ Planlı Kesintiler Sayfası
Sorgulama: AYEDAŞ Kesinti Sorgulama Ekranı
Ankara Elektrik Kesintisi: Başkent EDAŞ Planlı Çalışma Takvimi
BAŞKENTEDAŞ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 4 Şubat 2026 günü Ankara genelinde planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü gündüz saatlerinde uygulanacak ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin yeniden verileceği bildirildi. Yetkililer, çalışmaların elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla yapıldığını vurguladı.
4 Şubat ilçe ilçe kesinti programı
Akyurt’ta 4 Şubat elektrik kesintisi
Akyurt ilçesinde 4 Şubat Çarşamba günü belirli sokakları kapsayan planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Yapılan açıklamaya göre:
Kesinti Saati: 09.30 – 14.30
Etkilenen Sokaklar: Ahmetadil Sokak, Mavi Selvi Sokak
Kesintinin, enerji hatlarında yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği bildirildi.
Bala’da 4 Şubat elektrik kesintisi
Bala ilçesinde hem merkez hem de çevre mahalleleri kapsayan uzun süreli elektrik kesintisi planlandı. İlçede gün boyunca devam etmesi öngörülen çalışmalar kapsamında:
Etkilenen Bölgeler: Afşar Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanları
Kesinti Süresi: Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar
Yetkililer, Bala’daki kesintinin kırsal ve merkez mahalleleri kapsadığını ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin kademeli olarak verileceğini bildirdi.
Beypazarı’nda 4 Şubat’ta elektrikler kesilecek
Beypazarı ilçesinde 4 Şubat 2026 tarihinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacak. Planlanan çalışmalara göre:
Etkilenen Mahalle ve Sokaklar:
Fatih Mahallesi, Harman Mahallesi, İpekyolu çevresi ve bağlantılı sokaklar
Kesinti Süresi: Gün boyu
Kesintinin, ilçedeki enerji altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılacağı açıklandı.
Etimesgut’ta 4 Şubat elektrik kesintisi listesi
Etimesgut ilçesi, 4 Şubat Çarşamba günü Ankara’da en fazla kesinti yaşanacak bölgeler arasında yer alıyor. İlçede farklı saat dilimlerinde çok sayıda mahalle, öğrenci yurtları ve yapı kooperatifleri elektrik kesintisinden etkilenecek.
Kesinti Türü: Planlı bakım ve şebeke yenileme
Etkilenen Alanlar: Çeşitli mahalleler, toplu konut alanları ve yurt bölgeleri
Kesinti Saatleri: Gün içerisinde farklı zaman aralıklarında
Yetkililer, Etimesgut’taki kesintilerin programlı şekilde ilerleyeceğini ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik verileceğini duyurdu.
Yenimahalle’de 4 Şubat’ta elektrik kesintisi
Yenimahalle ilçesinde 4 Şubat Çarşamba günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminde elektrik kesintisi uygulanacak.
Sorgulama: Başkent EDAŞ Arıza Sorgulama
İzmir Elektrik Kesintisi: GDZ Elektrik 4 Şubat Programı
GDZ Elektrik, İzmir genelinde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla sürdürülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 4 Şubat 2026 Çarşamba günü çok sayıda ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
09:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı
Mektep
Çiftçigediği
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Turabey
Talatpaşa
Gaziosmanpaşa
Fevzipaşa
Barbaros
Kurtuluş
İslamsaray
İnkılap
Ulucamii
Sorgulama: GDZ Elektrik Güncel Kesintiler
Bursa Elektrik Kesintisi
4 Şubat 2026 tarihinde Bursa'da yaşanacak elektrik kesinti programı açıklandı. UEDAŞ Mobil: Vatandaşlar UEDAŞ mobil uygulaması üzerinden konum bazlı bildirim alabiliyor.
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
Gemlik
Eşref Dinçer
İnegöl
Fatih
Cumhuriyet
İznik
Derbent
Kestel
Ahmet Vefik Paşa
Orhaniye
Mudanya
Mütareke
Şükrü Çavuş
Tirilye
Yörük Yenicesi
Mustafakemalpaşa
Muradiye Sarnıç
Nilüfer
Akçalar
Karaman
Barış
Orhangazi
Arapzade
Hürriyet
Çeltikçi
Osmangazi
Küçükbalıklı
Panayır
Mollararap
Karaağaç
Maksem
Hamitler
Yunuseli
Güneştepe
Altınova
Yenişehir
Kızılköy
Mecidiye
Kızılhisar
Aydoğdu
Kurtuluş
Yıldırım
Millet
Kazım Karabekir
Mollaarap
Karaağaç
Namazgah
Kurtoğlu
Sorgulama: UEDAŞ Kesinti Sorgulama Sayfası
Kesinti Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken 3 Kural
Cihaz Güvenliği: Ani voltaj değişimlerine karşı beyaz eşyalarınızı korumalı prizlerde kullanın.
Asansör Kullanımı: Kesinti saati yaklaştığında asansör kullanımından kaçının.
Haberleşme: Telefonlarınızın şarjını dolu tutun ve powerbank’lerinizi hazırda bulundurun.