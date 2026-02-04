Yeni Şafak
Elektrik Kesintisi Sorgulama: 4 Şubat 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da bugün elektrikler ne zaman gelecek?

Tuğba Güner
11:164/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

4 Şubat 2026 Çarşamba günü İstanbul (BEDAŞ-AYEDAŞ), Ankara (Başkent EDAŞ), İzmir (GDZ Elektrik), ve Bursa (UEDAŞ) bölgelerinde planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji şirketlerinden yapılan son dakika açıklamalarına göre, kesintiden etkilenen mahallelerde çalışmaların akşam saatlerine kadar tamamlanması hedefleniyor. Bugün elektrikler ne zaman gelecek? İşte il il elektrik kesintisi programına dair detaylar.

Evde vakit geçiren ve evden çalışan milyonlarca vatandaş, elektriklerin kesileceği saat aralıklarını ve arızaların giderileceği zamanı merak ediyor. İşte 4 büyük ilde sokağınıza ve mahallenize özel güncel elektrik kesintisi programı, arıza sorgulama ekranları ve enerji dağıtım şirketlerinin yaptığı kritik duyuruların detayları.

İstanbul Elektrik Kesintisi: BEDAŞ ve AYEDAŞ Duyuruları (4 Şubat 2026)

İstanbul'un her iki yakasında da altyapı güçlendirme ve kış şartlarına hazırlık çalışmaları devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 4 Şubat Çarşamba İstanbul'da farklı saat aralıklarında 23 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak.



Sorgulama: BEDAŞ Planlı Kesintiler Sayfası



Sorgulama: AYEDAŞ Kesinti Sorgulama Ekranı

Ankara Elektrik Kesintisi: Başkent EDAŞ Planlı Çalışma Takvimi

BAŞKENTEDAŞ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 4 Şubat 2026 günü Ankara genelinde planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü gündüz saatlerinde uygulanacak ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin yeniden verileceği bildirildi. Yetkililer, çalışmaların elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla yapıldığını vurguladı.


4 Şubat ilçe ilçe kesinti programı

Akyurt’ta 4 Şubat elektrik kesintisi

Akyurt ilçesinde 4 Şubat Çarşamba günü belirli sokakları kapsayan planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Yapılan açıklamaya göre:

Kesinti Saati: 09.30 – 14.30

Etkilenen Sokaklar: Ahmetadil Sokak, Mavi Selvi Sokak

Kesintinin, enerji hatlarında yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği bildirildi.

Bala’da 4 Şubat elektrik kesintisi

Bala ilçesinde hem merkez hem de çevre mahalleleri kapsayan uzun süreli elektrik kesintisi planlandı. İlçede gün boyunca devam etmesi öngörülen çalışmalar kapsamında:

Etkilenen Bölgeler: Afşar Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanları

Kesinti Süresi: Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar

Yetkililer, Bala’daki kesintinin kırsal ve merkez mahalleleri kapsadığını ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin kademeli olarak verileceğini bildirdi.

Beypazarı’nda 4 Şubat’ta elektrikler kesilecek

Beypazarı ilçesinde 4 Şubat 2026 tarihinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacak. Planlanan çalışmalara göre:

Etkilenen Mahalle ve Sokaklar:

Fatih Mahallesi, Harman Mahallesi, İpekyolu çevresi ve bağlantılı sokaklar

Kesinti Süresi: Gün boyu

Kesintinin, ilçedeki enerji altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılacağı açıklandı.

Etimesgut’ta 4 Şubat elektrik kesintisi listesi

Etimesgut ilçesi, 4 Şubat Çarşamba günü Ankara’da en fazla kesinti yaşanacak bölgeler arasında yer alıyor. İlçede farklı saat dilimlerinde çok sayıda mahalle, öğrenci yurtları ve yapı kooperatifleri elektrik kesintisinden etkilenecek.

Kesinti Türü: Planlı bakım ve şebeke yenileme

Etkilenen Alanlar: Çeşitli mahalleler, toplu konut alanları ve yurt bölgeleri

Kesinti Saatleri: Gün içerisinde farklı zaman aralıklarında

Yetkililer, Etimesgut’taki kesintilerin programlı şekilde ilerleyeceğini ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik verileceğini duyurdu.

Yenimahalle’de 4 Şubat’ta elektrik kesintisi

Yenimahalle ilçesinde 4 Şubat Çarşamba günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminde elektrik kesintisi uygulanacak.



Sorgulama: Başkent EDAŞ Arıza Sorgulama

İzmir Elektrik Kesintisi: GDZ Elektrik 4 Şubat Programı

GDZ Elektrik, İzmir genelinde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla sürdürülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 4 Şubat 2026 Çarşamba günü çok sayıda ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.


İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ


10:00 - 16:00

ALİAĞA / İZMİR

Bozköy

09:00 - 15:00

BAYINDIR / İZMİR

Arıkbaşı

Mektep

Çiftçigediği

10:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR

Turabey

Talatpaşa

Gaziosmanpaşa

Fevzipaşa

Barbaros

Kurtuluş

İslamsaray

İnkılap

Ulucamii



Sorgulama: GDZ Elektrik Güncel Kesintiler

Bursa Elektrik Kesintisi


4 Şubat 2026 tarihinde Bursa'da yaşanacak elektrik kesinti programı açıklandı. UEDAŞ Mobil: Vatandaşlar UEDAŞ mobil uygulaması üzerinden konum bazlı bildirim alabiliyor.


BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER


Gemlik

Eşref Dinçer

İnegöl

Fatih

Cumhuriyet

İznik

Derbent

Kestel

Ahmet Vefik Paşa

Orhaniye

Mudanya

Mütareke

Şükrü Çavuş

Tirilye

Yörük Yenicesi

Mustafakemalpaşa

Muradiye Sarnıç

Nilüfer

Akçalar

Karaman

Barış

Orhangazi

Arapzade

Hürriyet

Çeltikçi

Osmangazi

Küçükbalıklı

Panayır

Mollararap

Karaağaç

Maksem

Hamitler

Yunuseli

Güneştepe

Altınova

Yenişehir

Kızılköy

Mecidiye

Kızılhisar

Aydoğdu

Kurtuluş

Yıldırım

Millet

Kazım Karabekir

Mollaarap

Karaağaç

Namazgah

Kurtoğlu


Sorgulama: UEDAŞ Kesinti Sorgulama Sayfası

Kesinti Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken 3 Kural


Cihaz Güvenliği: Ani voltaj değişimlerine karşı beyaz eşyalarınızı korumalı prizlerde kullanın.


Asansör Kullanımı: Kesinti saati yaklaştığında asansör kullanımından kaçının.


Haberleşme: Telefonlarınızın şarjını dolu tutun ve powerbank’lerinizi hazırda bulundurun.

#elektrik kesintisi
#elektrik
#bedaş
#ayedaş
#gediz
#uedaş
