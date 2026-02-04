Ankara Elektrik Kesintisi: Başkent EDAŞ Planlı Çalışma Takvimi

BAŞKENTEDAŞ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 4 Şubat 2026 günü Ankara genelinde planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü gündüz saatlerinde uygulanacak ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin yeniden verileceği bildirildi. Yetkililer, çalışmaların elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla yapıldığını vurguladı.





4 Şubat ilçe ilçe kesinti programı

Akyurt’ta 4 Şubat elektrik kesintisi

Akyurt ilçesinde 4 Şubat Çarşamba günü belirli sokakları kapsayan planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Yapılan açıklamaya göre:

Kesinti Saati: 09.30 – 14.30

Etkilenen Sokaklar: Ahmetadil Sokak, Mavi Selvi Sokak

Kesintinin, enerji hatlarında yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği bildirildi.

Bala’da 4 Şubat elektrik kesintisi

Bala ilçesinde hem merkez hem de çevre mahalleleri kapsayan uzun süreli elektrik kesintisi planlandı. İlçede gün boyunca devam etmesi öngörülen çalışmalar kapsamında:

Etkilenen Bölgeler: Afşar Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanları

Kesinti Süresi: Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar

Yetkililer, Bala’daki kesintinin kırsal ve merkez mahalleleri kapsadığını ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin kademeli olarak verileceğini bildirdi.

Beypazarı’nda 4 Şubat’ta elektrikler kesilecek

Beypazarı ilçesinde 4 Şubat 2026 tarihinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacak. Planlanan çalışmalara göre:

Etkilenen Mahalle ve Sokaklar:

Fatih Mahallesi, Harman Mahallesi, İpekyolu çevresi ve bağlantılı sokaklar

Kesinti Süresi: Gün boyu

Kesintinin, ilçedeki enerji altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılacağı açıklandı.

Etimesgut’ta 4 Şubat elektrik kesintisi listesi

Etimesgut ilçesi, 4 Şubat Çarşamba günü Ankara’da en fazla kesinti yaşanacak bölgeler arasında yer alıyor. İlçede farklı saat dilimlerinde çok sayıda mahalle, öğrenci yurtları ve yapı kooperatifleri elektrik kesintisinden etkilenecek.

Kesinti Türü: Planlı bakım ve şebeke yenileme

Etkilenen Alanlar: Çeşitli mahalleler, toplu konut alanları ve yurt bölgeleri

Kesinti Saatleri: Gün içerisinde farklı zaman aralıklarında

Yetkililer, Etimesgut’taki kesintilerin programlı şekilde ilerleyeceğini ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik verileceğini duyurdu.

Yenimahalle’de 4 Şubat’ta elektrik kesintisi

Yenimahalle ilçesinde 4 Şubat Çarşamba günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminde elektrik kesintisi uygulanacak.







