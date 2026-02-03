Yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara Bölgesi'nde bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İl valilikleri ya da kaymakamlıklar okulların tatil edildiği illeri sosyal medya hesapları ve internet adreslerinden kamuoyuna duyuruyor. Bugün Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Peki, yarın okullar olacak mı? 4 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller hangileri? İşte yapılan son açıklamalar.

1 /27 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurda giriş yapan yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı illerde eğitime bir gün ara verildi.

2 /27 TEKİRDAĞ'IN İKİ İLÇESİNDE EİĞİTİME KAR ENGELİ

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

3 /27 Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

4 /27 Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

5 /27 KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kırklareli'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

6 /27 Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

7 /27 Yarın (4 Şubat Çarşamba) okullar tatil edilecek mi?

4 Şubat Çarşamba günü okulların yarın tatil olup olmayacağına ilişkin valiliklerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

