Osmaniye hava durumu: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat 2026 Salı günkü hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak. Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu alarm verildi. İşte Osmaniye 5 günlük hava durumu raporu.
Osmaniye İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Osmaniye için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Osmaniye hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. Yarın için Osmaniye hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Perşembe Osmaniye hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Cuma Osmaniye hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. Cumartesi Osmaniye hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.