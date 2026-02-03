Osmaniye hava durumu: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi

Yeni Şafak
3/02/2026, Salı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat 2026 Salı günkü hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak. Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu alarm verildi. İşte Osmaniye 5 günlük hava durumu raporu.

Meteoroloji, yurt genelinde etkili olacak yağışlı hava nedeniyle Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve çığ riskine karşı uyardı; Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji, kuvvetli yağış, rüzgâr, buzlanma ve çığ riskine karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün (3 Şubat) Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman ve Şırnak’ta kar, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de ise sağanak yağış beklendiğini belirterek bu dokuz il için sarı kodlu uyarı yaptı.

Osmaniye İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Osmaniye için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Osmaniye hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. Yarın için Osmaniye hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Perşembe Osmaniye hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Cuma Osmaniye hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. Cumartesi Osmaniye hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.

