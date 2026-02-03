Osmaniye hava durumu: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi

Meteoroloji, yurt genelinde etkili olacak yağışlı hava nedeniyle Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve çığ riskine karşı uyardı; Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji, kuvvetli yağış, rüzgâr, buzlanma ve çığ riskine karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün (3 Şubat) Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman ve Şırnak’ta kar, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de ise sağanak yağış beklendiğini belirterek bu dokuz il için sarı kodlu uyarı yaptı.

Osmaniye İçin 5 Günlük Hava Durumu