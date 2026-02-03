Şubat ayı kira artış oranı için beklenen açıklama TÜİK'ten geldi.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Şubat 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 33,98 olarak belirlendi. İşte TEFE- TÜFE'ye göre güncel kira artış oranı hesaplama tablosu.
Şubat 2026 kira artış oranı açıklandı. Konut ve iş yeri kira sözleşmesi yenileyecek olanlar, yasal üst sınırı belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması için TÜİK’ten gelen açıklama ile netleşti.
KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2026 SON DURUM
Şubat ayı kira artış oranı açıklandı. Enflasyon 3 Şubat 2026 tarihinde açıklandı. Enflasyon oranları belli olması ile Şubat ayına ilişkin kira zam oranları da netleşmiş oldu.
ŞUBAT 2026 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI
Kira artış oranını belirleyen Ocak ayı enflasyon verileri, her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edildi. TÜİK, enflasyon rakamlarını 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10:00’da kamuoyuyla paylaşıldı. TÜİK’in Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına göre kirada artış oranı yüzde 33,98 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 33,98 oldu.
Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 33,98 zam yapılacak. Enflasyondaki gerilemeyle birlikte kiraya zam oranında düşüş sürüyor.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca; konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde yenileme döneminde uygulanacak artış, bir önceki kira yılındaki Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemez.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2026
TÜFE Kira Artış Oranı: %33,98 (Şubat 2026 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Ocak 2026 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)
Kira Artış Tutarı: 3.398,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.398,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 160.776,00 TL