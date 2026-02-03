Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 33,98 oldu.





Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 33,98 zam yapılacak. Enflasyondaki gerilemeyle birlikte kiraya zam oranında düşüş sürüyor.