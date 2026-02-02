Berat Kandili’nde yapılacak ibadetler neler? 2026 Berat gecesi orucu ne zaman tutulur? Berat gecesi okunacak dualar

Berat Kandili için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi gecesi idrak edilecek. Şaban ayının 15. gecesi olarak kabul edilen bu mübarek zaman diliminde tövbe, istiğfar, Kur’an tilaveti, dua ve nafile namazlar öne çıkıyor. Berat Kandili orucu ise kandilin gündüzünde tutuluyor.
Berat Kandili, İslam dünyasında Şaban ayının 15. gecesi olarak biliniyor. “Berat” kelimesi; arınma, bağışlanma ve kurtuluşa işaret ediyor. Dini kaynaklarda bu gecede Allah’ın rahmetinin tecelli ettiği, müminlerin dua ve istiğfarla yönelişini artırdığı aktarılıyor. Türkiye’de de kandil geceleri, camilerde ibadetlerin yoğunlaştığı ve manevi iklimin güçlendiği özel zamanlar arasında yer alıyor.
Berat Kandili 2026 ne zaman idrak edilecek?
Diyanet’in 2026 dini günler takvimine göre Berat Kandili 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek. Berat Kandili tarihi yaklaşırken vatandaşlar “Berat gecesi hangi güne denk geliyor?” sorusuna yanıt ararken, kandilin ibadetleri de yeniden gündeme geldi.
Berat Kandili’nde ne oldu?
Berat gecesine dair rivayetlerde, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına topluca indirildiği (inzal) bilgisi öne çıkıyor. Bu yönüyle Berat Kandili, Kur’an’ın insanlığa sunuluş sürecinin başlangıcına işaret eden mübarek gecelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu geceyi değerlendirmek isteyenler, Kur’an okumayı, dua etmeyi ve tövbe istiğfarı artırmayı tercih ediyor.
Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?
Berat Kandili orucu, Şaban ayının 15. günü tutuluyor. Buna göre 2026’da oruç, 2 Şubat Pazartesi gündüzü eda edilecek. Rivayetlerde kandil gecesini ibadetle geçirmenin, ertesi gün oruç tutmanın faziletli olduğu ifade edilirken; bu ibadetin bir zorunluluk değil, gönüllü bir amel olduğu hatırlatılıyor.
Berat Kandili’nde yapılacak ibadetler neler?
Kandil gecelerinde özel ve zorunlu bir ibadet şekli bulunmadığı; ancak mübarek gecelerin, kulun kendini yenilemesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu kapsamda Berat Kandili’nde öne çıkan ibadetler şöyle sıralanıyor:
Tövbe ve istiğfar etmek
Kur’an-ı Kerim okumak ve anlamaya çalışmak
Nafile veya kaza namazı kılmak
Salavat getirmek
Sadaka vermek, ihtiyaç sahiplerine destek olmak
Sıla-i rahim yapmak, kırgınlıkları gidermek
Berat gecesi çekilecek tesbihler
Berat gecesini istiğfar ile geçirmek çok faziletledir. Berat kandil tesbihleri af ve mağfiret istemektir. Bu sebeple Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat kandilinin Allah’a şükür ifadesiyle ve bağışlanma dilenmesiyle geçmesi çok sevaptır.
Berat kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirlere başlarken ‘cemia hatalarımızla estağfurullah’ sözüyle başlayıp, estağfurullah kelimesini tekrarlayarak zikir ve istiğfar yapılır.
Mübârek gün ve geceler ile kandillerin İslam’daki yeri nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun resmi sitesinde (www.kurul.diyanet.gov.tr) yer alan bilgiler şu şekildedir;
Berat kandili, Şaban ayının on beşinci gecesidir. Bu gecede ibadetle meşgul olunması, gündüzünde oruç tutulmasına dair rivayetler bulunmakta ve Allah Teâlâ’nın kullarının günahlarını bağışladığı haber verilmektedir. (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; Tirmizî, Savm, 39 [739]) “Berat” ismi de günahların affedilmesi anlamına gelir.
Kandil gecelerinde gerçekleşen önemli hadiseler sebebiyle Müslümanlar, Allah’a şükürlerini ifade etmek ve bu önemli hadiseler hakkında farkındalık oluşturmak için bu geceleri ihyâ etmektedirler. Bu geceler, Müslümanların tövbe istiğfar edip dua etmeleri, kaza veya nafile namaz kılıp oruç tutmaları, Kur’an okuyup dinlemeleri, sadaka vermeleri, sıla-i rahim yapmaları gibi salih amellere ve maddî-manevî dayanışma içerisine girmelerine birer vesiledir. Bu tür zamanlarda oluşan manevî atmosfer, inananların maneviyatını güçlendirdiği gibi pek çok insanın günahtan el çekmesine de zemin hazırlamaktadır. Bunun yanında kandil geceleri insanların camiyle buluşmaları ve dinin emir ve yasaklarını öğrenmeleri açısından da değerlidir. Ayrıca bu geceler, birlik ve beraberliğimize katkı sağladığı gibi toplumsal bir bilinç ve şuur oluşmasına da vesile olmaktadır.
Öte yandan ibadetleri sadece bu gecelerde yoğunlaştırmak ve diğer zamanlarda bütünüyle terk etmek de yanlış bir davranıştır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) “Gücünüz nispetinde nafile ibadet ediniz. Çünkü siz usanmadıkça Allah usanmaz. Allah katında amellerin en sevimlisi, az olsa da devamlı olanıdır.” buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Salât, 315 [1368]) Dolayısıyla önemli olan, düzenli ve devamlı ibadet etmektir.
Sahih kaynaklarda bu gecelere mahsus bir ibadet şekli bildirilmemiştir. Ancak kandil gecelerinde kılınan namazların veya yapılan diğer sâlih amellerin -bu gecelere mahsus oldukları iddia edilmedikçe- bidat olduğu söylenmez. Çünkü bidat, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vefatından sonra dinî bir delile dayanmadığı halde dinin emri olduğu inancıyla yerine getirilen uygulamalar için kullanılan bir tabirdir. (bk. Yaran, “Bid‘at”, DİA, 6/129-131)
Kandil gecelerinde düzenlenen programlar öteden beri Müslümanlar arasında dinî-kültürel bir nitelik kazanmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabe döneminde bayramlar ve farklı münasebetlerle kutlamalar yapıldığı bilinmektedir. Bu tür kutlamalar millî ve manevî değerleri canlı tutabilmek ve sonraki nesillere aktarabilmek için önemlidir. Bununla birlikte kandil geceleri vesilesiyle yapılan uygulama ve faaliyetler, dinî bir zorunluluk olarak görülmemeli, dinin temel ilkeleriyle çelişmemeli, gayrimeşru eğlence kültürüne malzeme edilmemeli ve manevî anlamlarına halel getirecek davranışlardan uzak durulmalıdır.