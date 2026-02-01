TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Yalova’da inşa edilecek 1805 konut için kura çekilişi heyecanı devam ediyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrilirken, hak sahibi olacak vatandaşlar Yalova kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. TOKİ tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip edilirken, kura sonuçlarının ardından asil hak sahipleri de netlik kazanacak.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Yalova için beklenen tarih netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı kura takvimiyle birlikte, Yalova’da inşa edilecek konutların kura çekim günü de belli oldu. Yalova merkez ve ilçelerinde toplam 1.805 sosyal konut yapılacak. İşte TOKİ Yalova kura çekiliş tarihi.
Yalova TOKİ kurası ne zaman çekilecek?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Yalova'da inşa edilecek olan bin 805 konut için kura çekim tarihi açıklandı. Buna göre Yalova TOKİ kurası 7 Şubat’ta çekilecek.
Yalova TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Yalova TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Yalova kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Yalova'da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
YALOVA MERKEZ 900
ALTINOVA 150
ALTINOVA TAVŞANLI 100
ARMUTLU 95
ÇİFTLİKKÖY 500
TERMAL 60
Yalova'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Yalova'da fiyatlar şu şekilde:
Yalova'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Yalova'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Yalova'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.