TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırşehir’de inşa edilecek 1633 konut için kura çekilişi heyecanı sürüyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahibi olacak vatandaşlar kura tarihine odaklanırken, Kırşehir kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Kırşehir için beklenen tarih netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı kura takvimiyle birlikte Kırşehir’de inşa edilecek konutların kura günü belli oldu. Kırşehir merkez ve ilçelerinde toplam 1633 sosyal konut inşa edilecek. İşte TOKİ Kırşehir kura çekiliş tarihi.
TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırşehir’de inşa edilecek olan bin 633 konut için kura çekim tarihi açıklandı. Buna göre TOKİ Kırşehir kurası 4 Şubat’ta saat 11:00’da çekilecek.
Kırşehir TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Kırşehir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
TOKİ Kırşehir kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Kırşehir TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Kırşehir’de fiyatlar şu şekilde:
Kırşehir’de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Kırşehir’de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Kırşehir’de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
Kırşehir'de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?