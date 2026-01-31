Samsunluların heyecanla beklediği gün geldi çattı! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde sıra Karadeniz’in incisi Samsun’a geçti. 31 Ocak 2026 Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile binlerce vatandaş, uygun fiyatlı ve modern konutlarına kavuşmanın ilk adımını atıyor. Peki, Samsun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi e-Devlet’e ne zaman düşecek? İşte 31 Ocak 2026 Samsun TOKİ kura sonuçları ve e-Devlet isim listesi sorgulama sayfası.

Samsun TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Samsun kura çekilişi bugün saat 12:00 itibarıyla Samsun Şehit Ömer Halisdemir Kongre Salonu'nda başladı. Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy gibi merkez ilçelerin yanı sıra Bafra'dan Vezirköprü'ye kadar toplam 14 proje için hak sahipleri tek tek belirleniyor. İşte Samsun TOKİ kura sonuçları canlı izleme linki ve isim listesi sorgulama detayları...

Samsun TOKİ Kura Çekimi Canlı İzle (31 Ocak 2026) TOKİ Samsun kura çekilişi, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor. Konut hayali kuran binlerce Samsunlu, çekilişi TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.

Kura Başlangıç Saati: 12:00

Kura Yeri: Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre Salonu

İzleme Platformu: TOKİ Resmi YouTube Kanalı

Samsun TOKİ Kura Çekimi Canlı İzlemek İçin Tıklayın



Samsun TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama: İsim Listesi Açıklandı mı? Kura çekimi tamamlandığında, asil ve yedek hak sahiplerinin isimleri sisteme işlenmeye başlayacak. Samsun'da toplam 6 bin 397 konut için yapılan bu çekilişin sonuçları, gün bitmeden e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak.

TOKİ kura sonucuna bakmak için:

e-Devlet sistemine (turkiye.gov.tr) T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama kısmına "Konut Projeleri Kura Sonuç Sorgulama" yazın.

Karşınıza çıkan ekrandan başvuru yaptığınız Samsun projesini seçerek "Hak Sahibi" olup olmadığınızı kontrol edin.

İlçe İlçe Samsun TOKİ Konut Sayıları ve Dağılımı Bugün yapılacak çekilişle birlikte Samsun genelinde konutların ilçelere göre dağılımı da netleşmiş olacak. En büyük pay merkez ilçelere ayrılırken, diğer ilçelerde de kontenjanlar şu şekilde:

6 /7 İlçe / Proje Adı Konut Sayısı Samsun Merkez (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy) 3.750 Bafra 500 Vezirköprü 450 Çarşamba 600 Havza 150 Ladik 100