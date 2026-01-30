Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan dorukta. Binlerce vatandaşın merakla beklediği TOKİ kura çekimi süreci, illere göre güncellenen takvimle devam ediyor. Peki, hangi ilde kura çekimi ne zaman yapılacak ve e-Devlet TOKİ sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar.

1 /11 TOKİ konut kura çekilişleri, Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilerek şeffaflıkla sürdürülüyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından hak sahiplerinin belirlendiği bu süreçte, güncel tarihleri ve isim listesine ulaşmanın en hızlı yollarını sizler için derledik.

2 /11 2026 TOKİ Kura Çekimi Takvimi: Hangi İlde Çekiliş Var? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projelerde kura tarihleri, bölgedeki başvuru sayısına ve projenin hazırlık durumuna göre belirleniyor. 2026 yılı itibarıyla öncelik, deprem bölgesi konutları ve "İlk Evim" projesi kapsamındaki etaplara verilmiş durumda.

3 /11 Büyükşehirler İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yoğun başvurunun olduğu illerde kura çekimleri etaplar halinde duyuruluyor.

4 /11 Anadolu İlleri Yerel bazda tamamlanan projelerin kura duyuruları, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden haftalık olarak güncelleniyor.

5 /11 TOKİ kura çekimi tarihleri

TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında kurumun resmi web sitesi (toki.gov.tr) dışında paylaşılan "kesin tarih" ibareli sosyal medya içeriklerine itibar etmeyiniz.

6 /11 TOKİ Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır? (e-Devlet Ekranı) Kura çekimi tamamlanan illerde hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmek oldukça kolay. İşte adım adım sorgulama rehberi:

e-Devlet Kapısı'na TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazın.

Sunulan hizmetler arasından "Konut Noter Kura Sonuç Sorgulama" sekmesine tıklayın.

Bu ekranda, başvuruda bulunduğunuz projeye dair asil veya yedek olma durumunuzu anlık olarak görebilirsiniz.

7 /11 TOKİ Kura Çekimi Canlı İzle: Noter Huzurunda Şeffaf Süreç TOKİ, spekülasyonların önüne geçmek adına tüm kura çekimlerini Noter huzurunda gerçekleştiriyor. Vatandaşlar çekilişleri kurumun resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. Canlı yayınlar genellikle sabah saat 10:00 itibarıyla başlıyor.

8 /11 Başvuru Bedeli İadesi Ne Zaman Yapılır? Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları ücretleri (genellikle 5000 TL veya proje bazlı değişen tutarlar) geri alabiliyor. İade işlemleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde, başvurunun yapıldığı banka şubesi (Halkbank veya Ziraat Bankası) üzerinden gerçekleştiriliyor.

9 /11 Kurada çıkmazsam tekrar başvurabilir miyim? Evet, yeni açılan projeler için şartları taşıyorsanız tekrar başvuru yapabilirsiniz.

10 /11 Kura sonucu devredilebilir mi? Hayır, hak sahipliği kişiye özeldir ve belirli bir süre devir yasağı bulunmaktadır.