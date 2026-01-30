TOKİ 500 BİN 2-6 ŞUBAT KURA TAKVİMİ: Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş kura çekimi ne zaman?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura maratonu hız kesmeden sürüyor. Ocak ayının ardından Şubat ve Mart aylarında da hak sahipliği kura çekimleri yapılacak. Özellikle deprem bölgesindeki Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Elazığ için açıklanacak tarihler yakından takip ediliyor.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında deprem bölgesindeki iller için kritik süreç başladı. TOKİ tarafından Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Elazığ’da inşa edilecek on binlerce konut için kura çekimleri Şubat ayında da devam edecek.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda ve sıralamasına göre devam edecek.
30 Ocak Cuma: Aksaray - Ordu - Karabük
31 Ocak Cumartesi: Samsun - Nevşehir - Bartın
3 Şubat Salı: Kayseri
6 Şubat Cuma: Osmaniye
8 Şubat Pazar: Kırıkkale
11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa
12 Şubat 2026 Bolu
13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir
15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale
16 Şubat 2026 Edirne
17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ
18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli
20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli
22 Şubat 2026 Afyonkarahisar
24 Şubat 2026 Uşak
25 Şubat 2026 Isparta
26 Şubat 2026 Burdur
27 Şubat 2026 Denizli
3 Mart 2026 Muğla
6 Mart 2026 İzmir
9–12 Mart 2026 İstanbul
TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişleri ve sonuçların açıklanacağı tarihler belli oldu. TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor. Tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.