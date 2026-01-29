TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? Bursa Merkez, İnegöl, Gemlik, Orhangazi TOKİ sosyal konut kontenjan dağılımı

TOKİ’nin 500 bin konut projesinde gözler Bursa’ya çevrildi. 17 bin 225 konut için yapılacak kura çekiminin tarihi merak edilirken, vatandaşlar “TOKİ Bursa kurası ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Kura takvimi, kabul-red listesi ve ilçe kontenjanları gibi detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. İşte TOKİ Bursa kura çekimi hakkındaki tüm detaylar.
TOKİ’nin 500 bin konut projesi kapsamında Bursa’da yapılacak 17 bin 225 konut için kura süreci yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan TOKİ kura takvimi sonrası gözler Bursa’ya çevrildi. Ancak mevcut takvime göre TOKİ Bursa kura tarihi henüz açıklanmadı. Resmi duyuru geldiğinde sonuçlar TOKİ ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
TOKİ Bursa kurası ne zaman yapılacak?
TOKİ tarafından açıklanan kura takvimine göre Bursa kura çekimi tarihi şu an için belli değil. Kura günü ve detaylar resmi olarak duyurulduğunda sayfamızda yer alacak.
Kabul-red listesi nereden sorgulanır?
Başvuru yapan vatandaşlar için kuraya kabul edilenler ve reddedilenler listesi, TOKİ’nin resmi ekranı üzerinden yayımlanacak. Bursa için sorgulama adresi:
TOKİ Bursa kura kabul ve red listesi sorgulama
TOKİ Bursa ilçe kontenjan dağılımı
500 bin konut projesi kapsamında Bursa’da yapılması planlanan konutların ilçe dağılımı şöyle:
Bursa Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7 bin 550
İnegöl: 4 bin
Gemlik: 3 bin
Mustafakemalpaşa: 750
Yenişehir: 500
Orhangazi: 400
Mudanya: 300
İznik: 250
Orhaneli: 175
Büyükorhan: 100
Harmancık: 100
Keles: 100
TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Kura işlemi tamamlandığında sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile görüntülenebilecek. Sonuç ekranı:
TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlar?
TOKİ kura sonucu hak sahibi olanların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen ay itibarıyla başlayacak. Buna göre ilk ödeme, imza tarihinden sonraki ay yapılacak.