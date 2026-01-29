TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? Bursa Merkez, İnegöl, Gemlik, Orhangazi TOKİ sosyal konut kontenjan dağılımı

TOKİ’nin 500 bin konut projesi kapsamında Bursa’da yapılacak 17 bin 225 konut için kura süreci yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan TOKİ kura takvimi sonrası gözler Bursa’ya çevrildi. Ancak mevcut takvime göre TOKİ Bursa kura tarihi henüz açıklanmadı. Resmi duyuru geldiğinde sonuçlar TOKİ ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.