Kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeler, merakla takip ediliyor. Milyonlarca vatandaş, kademeli emeklilik tablosunu ve olası değişiklikleri dikkatle izliyor. Uzmanlar, erken emeklilik sisteminin geleceği hakkında önemli bilgiler paylaşıyor. Kademeli emeklilik nedir? Bu sistem, EYT düzenlemesinden faydalanamayan çalışanların, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarına olanak tanıyor. Peki, kademeli emeklilik 2026'te çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
EYT’yi kıl payı kaçıranların beklediği kademeli emeklilik ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Emeklilik sisteminde değişim mesajlarının verilmesiyle Meclis'te kademeli yani erken emeklilik tablosunun da gündeme gelmesine yönelik beklentiler yoğunlaştı. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, "Emeklilikte kademe ile ilgili düzenlemenin eninde sonunda olacağına inanıyorum." diyerek tarih vermişti. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, son durum ne?
Kademeli Emeklilik Sistemi Nedir?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistem olarak tanımlanıyor.
Kademeli emeklilik çıkacak mı?
Kademeli yani erken emeklilik sistem, EYT ile emekli olamayan vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Kademeli emeklilik sistemi son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistem olan kademeli emeklilik sisteminin ne zaman devreye sokulacağı araştırılıyor.
Konuyla ilgili en dikkat çeken değerlendirme Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş’tan geldi. Karakaş, 2026 yılı programının uzun yıllar çalışanları ödüllendiren bir yapıya evrilebileceğini belirterek, "Emeklilikte kademe bekleyenler umutsuzluğa kapılmasın" mesajını verdi. Uzmanlar, hükümetin enflasyonla mücadele sürecinin ardından odağını tamamen çalışanların ve emeklilerin taleplerine çevireceğini öngörüyor.
Masadaki Kademeli Emeklilik Tablosu (Beklenti)
Henüz resmiyet kazanmamış olsa da kamuoyunda konuşulan ve beklentileri yansıtan taslak tablo şu şekilde şekilleniyor:
9 Eylül 1999 sonrası girişliler: Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırı ve 7000-7200 prim günü.
2000-2008 arası girişliler: Sigorta başlangıç yılına göre kademeli olarak artan yaş ve prim şartı.
Kademeli Emeklilikte Son Durum
Bugün itibarıyla hükümetten henüz resmi bir "yasa çıktı" açıklaması gelmedi. Ancak TBMM kulislerinde, çalışma hayatına dair reformları içeren yeni bir torba yasa hazırlığı olduğu ve kademeli emeklilik taleplerinin bu pakette yer alabileceği sıkça konuşuluyor.