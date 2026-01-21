EYT’yi kıl payı kaçıranların beklediği kademeli emeklilik ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Emeklilik sisteminde değişim mesajlarının verilmesiyle Meclis'te kademeli yani erken emeklilik tablosunun da gündeme gelmesine yönelik beklentiler yoğunlaştı. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, "Emeklilikte kademe ile ilgili düzenlemenin eninde sonunda olacağına inanıyorum." diyerek tarih vermişti. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, son durum ne?