Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta? 20 Ocak Salı UEFA Şampiyonlar Ligi bugün oynanacak maçlar

17:4020/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bugün futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde birbirinden zorlu karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Devler sahne alırken Real Madrid ile Monaco, İnter ile Arsenal ve Sporting Lisbon ile PSG kozlarını paylaşacak. Öte yandan Suudi Arabistan Pro Lig’inde de Al Ahli ile Al Khaleej mücadelesi dikkat çekiyor. İşte bugün oynanacak ve büyük ilgi uyandıran karşılaşmaların yer aldığı maç programı.

Bugünkü maçlar futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Real Madrid - Monaco, İnter - Arsenal, Sporting Lisbon - PSG yeşil sahalarda ter dökecek. Suudi Arabistan Pro Lig’nde de Al Ahli - Al Khaleej karşı karşıya gelecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi bugün oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var? 20 Ocak Salı UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

18:30 Kairat Almaty - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

20:30 Al Ahli - Al Khaleej Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor

20:45 Bodo Glimt - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Kopenhag - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Inter - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Olympiakos - Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Real Madrid - Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Sporting Lisbon - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Tottenham - B.Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Villarreal - Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

