MTV birinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2026 MTV taksit sorgulama ve ödeme ekranı

2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit dönemi Türkiye genelinde 2 Ocak’ta başladı. Araç sahipleri ödemelerini 2 Şubat 2026’ya kadar dijital kanallar, bankalar ve PTT üzerinden tamamlayabilecek. Süresinde ödeme yapılmaması durumunda araç muayenesi yapılamayacak.
2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde ilk taksit süreci resmen başladı. Türkiye’de motorlu kara, deniz ve hava taşıtı bulunan vatandaşlar için MTV, her yıl olduğu gibi iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. MTV birinci taksit son ödeme tarihi 2 Şubat 2026 olarak açıklandı.
MTV ödemeleri son gün ne zaman?
Birinci taksit için ödeme aralığı 2 Ocak-2 Şubat 2026. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde gecikme riski doğuyor ve araç muayenesi işlemleri gerçekleştirilemiyor. Takvim, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyuruldu.
MTV ödemeleri nasıl yapılır?
Araç sahipleri MTV borçlarını Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil üzerinden anlaşmalı banka kartı ve kredi kartlarıyla ödeyebiliyor. Ayrıca banka hesabından havale/EFT, yabancı banka kartları ve vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ile PTT şubeleri de kullanılabiliyor.
Dijital kanallarda, plaka ve T.C. kimlik numarası girilerek; tescil tarihi ya da sahiplik belge tarihi bilgilerinden biriyle şifreye gerek olmadan ödeme yapılabiliyor. İnternet üzerinden işlem yaparken yalnızca resmi adreslerin tercih edilmesi öneriliyor.
Taksit imkânı sunan bankalar
MTV için bazı bankalar taksit seçenekleri sağlıyor. Öne çıkan uygulamalar şunlar:
Ziraat Bankası Bankkart: 4 taksit
Halkbank Paraf ve Troy: 3-4 taksit
VakıfBank WorldCard: 500 bin TL’ye kadar 3 taksit
Garanti BBVA Bonus: 3 taksit
Enpara: 15 bin TL’ye kadar faizsiz 6 taksit
Resmi kanallar ve erişim
Ödeme işlemleri e-Devlet entegrasyonu bulunan hizmetler ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden güvenli biçimde tamamlanabiliyor.