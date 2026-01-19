MTV birinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2026 MTV taksit sorgulama ve ödeme ekranı

MTV ödemeleri nasıl yapılır?

Araç sahipleri MTV borçlarını Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil üzerinden anlaşmalı banka kartı ve kredi kartlarıyla ödeyebiliyor. Ayrıca banka hesabından havale/EFT, yabancı banka kartları ve vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ile PTT şubeleri de kullanılabiliyor.





Dijital kanallarda, plaka ve T.C. kimlik numarası girilerek; tescil tarihi ya da sahiplik belge tarihi bilgilerinden biriyle şifreye gerek olmadan ödeme yapılabiliyor. İnternet üzerinden işlem yaparken yalnızca resmi adreslerin tercih edilmesi öneriliyor.