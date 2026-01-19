Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MTV birinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2026 MTV taksit sorgulama ve ödeme ekranı

MTV birinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2026 MTV taksit sorgulama ve ödeme ekranı

22:1219/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit dönemi Türkiye genelinde 2 Ocak’ta başladı. Araç sahipleri ödemelerini 2 Şubat 2026’ya kadar dijital kanallar, bankalar ve PTT üzerinden tamamlayabilecek. Süresinde ödeme yapılmaması durumunda araç muayenesi yapılamayacak.

2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde ilk taksit süreci resmen başladı. Türkiye’de motorlu kara, deniz ve hava taşıtı bulunan vatandaşlar için MTV, her yıl olduğu gibi iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. MTV birinci taksit son ödeme tarihi 2 Şubat 2026 olarak açıklandı.

MTV ödemeleri son gün ne zaman?

Birinci taksit için ödeme aralığı 2 Ocak-2 Şubat 2026. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde gecikme riski doğuyor ve araç muayenesi işlemleri gerçekleştirilemiyor. Takvim, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

MTV ödemeleri nasıl yapılır?

Araç sahipleri MTV borçlarını Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil üzerinden anlaşmalı banka kartı ve kredi kartlarıyla ödeyebiliyor. Ayrıca banka hesabından havale/EFT, yabancı banka kartları ve vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ile PTT şubeleri de kullanılabiliyor.


Dijital kanallarda, plaka ve T.C. kimlik numarası girilerek; tescil tarihi ya da sahiplik belge tarihi bilgilerinden biriyle şifreye gerek olmadan ödeme yapılabiliyor. İnternet üzerinden işlem yaparken yalnızca resmi adreslerin tercih edilmesi öneriliyor.

Taksit imkânı sunan bankalar

MTV için bazı bankalar taksit seçenekleri sağlıyor. Öne çıkan uygulamalar şunlar:


Ziraat Bankası Bankkart: 4 taksit


Halkbank Paraf ve Troy: 3-4 taksit


VakıfBank WorldCard: 500 bin TL’ye kadar 3 taksit


Garanti BBVA Bonus: 3 taksit


Enpara: 15 bin TL’ye kadar faizsiz 6 taksit

Resmi kanallar ve erişim

Ödeme işlemleri e-Devlet entegrasyonu bulunan hizmetler ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden güvenli biçimde tamamlanabiliyor.

MTV ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

#mtv
#motorlu taşıtlar vergisi
#mtv 2026
#mtv birinci taksit
#mtv son ödeme tarihi
#mtv taksit ödemesi
#araç vergisi
#mtv sorgulama
#vergi ödemesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Maçlar saat kaçta? Devler Ligi'nde 7. haftanın maç programı ve canlı yayın kanalları