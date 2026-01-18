Galatasaray Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray ve Atletico Madrid karşılaşması başta olmak üzere kritik randevulara sahne oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında topladığı 9 puanla yoluna devam ederken, İstanbul’daki bu mücadeleyi avantaj olarak kullanmayı amaçlıyor. Galatasaray Atletico Madrid maçı, hem puan tablosu hem de üst tur ihtimali bakımından belirleyici konumda.