Galatasaray Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23:4718/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde İspanya’nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid’i İstanbul’da ağırlayacak. Son 16 hedefi açısından büyük önem taşıyan karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? olduğu soruları şimdiden merak ediliyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç öncesi hazırlık sürecine dair tüm ayrıntılar haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray ve Atletico Madrid karşılaşması başta olmak üzere kritik randevulara sahne oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında topladığı 9 puanla yoluna devam ederken, İstanbul’daki bu mücadeleyi avantaj olarak kullanmayı amaçlıyor. Galatasaray Atletico Madrid maçı, hem puan tablosu hem de üst tur ihtimali bakımından belirleyici konumda.


Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında 21 Ocak 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu resmi olarak açıklanmasa da karşılaşmanın TRT1 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor. Karşılaşma, temsilcimizin gruptaki konumunu doğrudan etkileyecek nitelikte.


Hazırlıklar Kemerburgaz’da sürüyor

Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda ısınma, pas ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı. İdman, çift kale maçla tamamlanırken, sarı-kırmızılı ekip çalışmalarını ertesi gün de sürdürecek.

Bilet fiyatları ve satış bilgisi

Galatasaray Atletico Madrid maçı biletleri 17 Ocak Cumartesi günü satışa sunuldu. Karşılaşma için bilet fiyatları 2 bin 300 TL’den başlıyor. Premium kategorilerde ise rakamlar 45 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Biletlerin kısa sürede yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

21 Ocak 2025: Galatasaray – Atletico Madrid (20.45)

28 Ocak 2025: Manchester City – Galatasaray (23.00)

#galatasaray
#atletico madrid
#şampiyonlar ligi
#uefa şampiyonlar ligi
#galatasaray atletico madrid
#son 16
#maç yayını
#futbol
#Maç ne zaman
#maç hangi kanalda
#maç saat kaçta
#GS maçı
