Ramazan ayı ne zaman başlıyor? ilk sahur ve ilk oruç hangi gün? 2026 dini günler takvimine göre ramazan tarihleri

23:2418/01/2026, Pazar
Diyanet’in yayımladığı 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi netleşti. Türkiye’de milyonlarca Müslüman için büyük önem taşıyan Ramazan, şubat ayında başlayacak. İlk sahur, ilk iftar ve Ramazan Bayramı günleri takvimle kesinleşirken, oruç süresinin kaç gün olacağı ve Kadir Gecesi’nin tarihi de belli oldu.

Türkiye’de Ramazan ayına ilişkin merak edilen tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle kesinlik kazandı. On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan, bu yıl kış mevsiminin son dönemine denk geliyor. Takvime göre ilk sahur, ilk oruç ve Ramazan Bayramı günleri net şekilde belirlendi.

Ramazan 2026’da hangi gün başlıyor?


2026 yılında Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İlk sahur, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece yapılacak. Aynı gün Türkiye genelinde ilk iftar sofraları kurulacak. Hicri takvim gereği her yıl öne gelen Ramazan ayı, bu yıl şubat ayının ikinci yarısında başlayıp mart ayının ortasında sona erecek.

Kadir gecesi ve arefe günü


Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 2026 yılında 14 Mart Cumartesi gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının son günü olan Arefe, 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Bu tarih, aynı zamanda oruç ibadetinin tamamlandığı gün olacak.

2026 ramazan bayramı tarihleri


Ramazan Bayramı, 2026 yılında 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram üç gün sürecek ve hafta sonu ile birleşecek. Takvime göre Ramazan Bayramı’nın günleri şu şekilde olacak:

– 20 Mart Cuma (1. gün)

– 21 Mart Cumartesi (2. gün)

– 22 Mart Pazar (3. gün)

Ramazan kaç gün sürecek, bayram tatili ne kadar?


2026 Ramazan ayı 29 gün sürecek. Resmi takvime göre bayram tatili, 19 Mart Perşembe günü yarım gün arefe tatili ile başlayacak ve 22 Mart Pazar akşamı sona erecek. Hafta sonu ile birlikte toplamda 3,5 günlük bir tatil süresi oluşacak.

