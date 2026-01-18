Ramazan ayı ne zaman başlıyor? ilk sahur ve ilk oruç hangi gün? 2026 dini günler takvimine göre ramazan tarihleri

Türkiye’de Ramazan ayına ilişkin merak edilen tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle kesinlik kazandı. On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan, bu yıl kış mevsiminin son dönemine denk geliyor. Takvime göre ilk sahur, ilk oruç ve Ramazan Bayramı günleri net şekilde belirlendi.