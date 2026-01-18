Yeni Şafak
İstanbul'da elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

09:3518/01/2026, Pazar
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 18 Ocak tarihine ilişkin planlı elektrik kesintisi programını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul genelinde 5 ilçede belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Duyurunun ardından vatandaşlar, “İstanbul’da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 18 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintisi programına dair tüm detaylar.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 18 Ocak elektrik kesinti programı açıkladı. İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?" soruları yanıt buldu. İşte 18 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintisi programı.

18 Ocak İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 18 Ocak 2026 Pazar İstanbul'da farklı saat aralıklarında 5 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

