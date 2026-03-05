NATO'dan 'Türkiye' açıklaması: Tam dayanışma içindeyiz

NATO müttefikleri, İran'dan ateşlenen balistik mühimmatın Türkiye'yi hedef almasını şiddetle kınadı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin başkanlık ettiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Ankara ile tam dayanışma içindeyiz" denildi.
NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Atlantik Konseyi, İran'ın Orta Doğu ve ötesinde devam eden ve ayrım gözetmeyen saldırıları ışığında güvenlik ortamı hakkında bilgi almak üzere büyükelçiler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
"Ankara ile tam dayanışma içindeyiz"
"NATO durumu yakından izlemeye devam ediyor"
Açıklamada, Rutte'nin İran'ın balistik füzesinin tespit edilmesini, izlenmesini ve başarılı bir şekilde önlenmesini sağlayan ortak çabalarından dolayı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı (SACEUR) ve ilgili tüm müttefik personelini övdüğü aktarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
NATO Sözcüsü Allison Hart da yaptığı açıklamada "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek, NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtmişti.