5'inci madde uygulanacak mı? NATO Genel Sekreteri Rutte 'Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olay' diyerek açıkladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’de İran füzesinin düşürülmesine ilişkin, "Madde 5 burada yürürlükte değil ve kimse bundan söz etmiyor. En önemli nokta, rakiplerimizin dün NATO’nun ne kadar güçlü ve dikkatli olduğunu görmüş olmaları. NATO çok güçlü ve çok dikkatli" dedi.