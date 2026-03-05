Yeni Şafak
5'inci madde uygulanacak mı? NATO Genel Sekreteri Rutte 'Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olay' diyerek açıkladı

13:545/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
NATO Genel Sekreteri Rutte: 5. maddenin uygulanması söz konusu değil
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’de düşürülen İran füzesine ilişkin, "Bunu açıkça kınıyoruz. Bildiğiniz gibi NATO hava füze savunması bunu etkisiz hale getirebildi. Ayrıca bu bizim NATO topraklarının her karışını savunacağımıza dair açık bir kanıt. Ordumuz sürekli olarak bunu takip ediyor. Ama elbette bu ciddi bir durumdu ve kesinlikle kınanmalıdır" dedi. Rutte ayrıca, "5. maddenin uygulanması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’de İran füzesinin düşürülmesine ilişkin, "Madde 5 burada yürürlükte değil ve kimse bundan söz etmiyor. En önemli nokta, rakiplerimizin dün NATO’nun ne kadar güçlü ve dikkatli olduğunu görmüş olmaları. NATO çok güçlü ve çok dikkatli" dedi.

Ayrıntılar geliyor...



