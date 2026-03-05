Eşel mobil sistemi başladı mı? Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı

5 Mart 2026 tarihli ve 33187 sayılı Resmî Gazete kararları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı bugünkü Resmi Gazete'de, akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi yayınlandı.

Eşel-mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanıyor; buna bağlı KDV’den de vazgeçiliyor.

Sistemle 2 Mart’tan tarihten itibaren bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, bu tutarın ÖTV’si yüzde 75’ine kadar indirilecek. Bu ürünlerin fiyatının düşmesi durumundaysa tutarın ÖTV’si yüzde 75’ine kadar artırılacak. Artırılan bu tutar, 2 Mart’taki ÖTV’yi geçmeyecek. Sistem, daha önce döviz kurundaki artış nedeniyle kullanılmış, daha sonra kaldırılmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58,40 lira

Motorin: 60,40 lira

LPG: 30,29 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 58,24 lira

Motorin: 60,24 lira

LPG: 29,69 lira

Ankara

Benzin: 59,34 lira

Motorin: 61,50 lira

LPG: 30,17 lira

İzmir

Benzin: 59,62 lira

Motorin: 61,77 lira