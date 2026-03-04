Bugün İstanbul’da iftar saat kaçta? Oruç kaçta açılacak? 4 Mart 2026 İstanbul akşam ezanı vakti ve Ramazan İmsakiyesi

Ramazan ayının manevi atmosferi İstanbul’da yoğun şekilde hissedilirken, oruç tutan vatandaşlar günün iftar saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 Ramazan imsakiyesine göre 4 Mart 2026 Çarşamba günü İstanbul’da akşam ezanı saat 19.05’te okunacak ve oruçlar bu saatte açılacak.
İstanbul’da 4 Mart iftar vakti
Ramazan boyunca İstanbul’da yaşayan vatandaşlar günlük programlarını çoğunlukla imsakiye saatlerine göre planlıyor. Özellikle iftar vakti ve sahur saatleri, oruç tutanlar için günün en önemli zaman dilimleri arasında bulunuyor.
2026 İstanbul Ramazan imsakiyesi
Diyanet’in yayımladığı imsakiyeye göre Ramazan ayı boyunca İstanbul’da iftar saatleri her gün birkaç dakika ilerliyor. Mart ayının ilk günlerinde akşam ezanı 19.00 civarında okunurken, ayın ortasına doğru bu saat 19.15’e kadar yükseliyor.
İstanbul için açıklanan imsakiyede imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri günlük olarak yer alıyor. Vatandaşlar bu saatleri dikkate alarak hem namaz vakitlerini hem de oruç ibadetinin başlangıç ve bitiş zamanını takip ediyor.
İstanbul İmsakiye 2026 takvimi
19 Şubat 2026: İmsak 06:22 – Sabah 07:47 – Öğle 13:23 – İkindi 16:20 – Akşam 18:49 – Yatsı 20:09
20 Şubat 2026: İmsak 06:20 – Sabah 07:45 – Öğle 13:23 – İkindi 16:21 – Akşam 18:51 – Yatsı 20:10
21 Şubat 2026: İmsak 06:19 – Sabah 07:44 – Öğle 13:23 – İkindi 16:21 – Akşam 18:52 – Yatsı 20:11
22 Şubat 2026: İmsak 06:18 – Sabah 07:42 – Öğle 13:23 – İkindi 16:22 – Akşam 18:53 – Yatsı 20:12
23 Şubat 2026: İmsak 06:16 – Sabah 07:41 – Öğle 13:22 – İkindi 16:23 – Akşam 18:54 – Yatsı 20:13
24 Şubat 2026: İmsak 06:15 – Sabah 07:39 – Öğle 13:22 – İkindi 16:24 – Akşam 18:55 – Yatsı 20:15
25 Şubat 2026: İmsak 06:13 – Sabah 07:38 – Öğle 13:22 – İkindi 16:25 – Akşam 18:56 – Yatsı 20:16
26 Şubat 2026: İmsak 06:12 – Sabah 07:36 – Öğle 13:22 – İkindi 16:26 – Akşam 18:58 – Yatsı 20:17
27 Şubat 2026: İmsak 06:11 – Sabah 07:35 – Öğle 13:22 – İkindi 16:26 – Akşam 18:59 – Yatsı 20:18
28 Şubat 2026: İmsak 06:09 – Sabah 07:33 – Öğle 13:22 – İkindi 16:27 – Akşam 19:00 – Yatsı 20:19
1 Mart 2026: İmsak 06:08 – Sabah 07:32 – Öğle 13:22 – İkindi 16:28 – Akşam 19:01 – Yatsı 20:20
2 Mart 2026: İmsak 06:06 – Sabah 07:30 – Öğle 13:21 – İkindi 16:29 – Akşam 19:02 – Yatsı 20:21
3 Mart 2026: İmsak 06:05 – Sabah 07:29 – Öğle 13:21 – İkindi 16:30 – Akşam 19:03 – Yatsı 20:22
4 Mart 2026: İmsak 06:03 – Sabah 07:27 – Öğle 13:21 – İkindi 16:30 – Akşam 19:05 – Yatsı 20:24
5 Mart 2026: İmsak 06:01 – Sabah 07:26 – Öğle 13:21 – İkindi 16:31 – Akşam 19:06 – Yatsı 20:25
6 Mart 2026: İmsak 06:00 – Sabah 07:24 – Öğle 13:20 – İkindi 16:32 – Akşam 19:07 – Yatsı 20:26
7 Mart 2026: İmsak 05:58 – Sabah 07:23 – Öğle 13:20 – İkindi 16:32 – Akşam 19:08 – Yatsı 20:27
8 Mart 2026: İmsak 05:57 – Sabah 07:21 – Öğle 13:20 – İkindi 16:33 – Akşam 19:09 – Yatsı 20:28
9 Mart 2026: İmsak 05:55 – Sabah 07:19 – Öğle 13:20 – İkindi 16:34 – Akşam 19:10 – Yatsı 20:29
10 Mart 2026: İmsak 05:53 – Sabah 07:18 – Öğle 13:19 – İkindi 16:34 – Akşam 19:11 – Yatsı 20:30
11 Mart 2026: İmsak 05:52 – Sabah 07:16 – Öğle 13:19 – İkindi 16:35 – Akşam 19:12 – Yatsı 20:31
12 Mart 2026: İmsak 05:50 – Sabah 07:14 – Öğle 13:19 – İkindi 16:36 – Akşam 19:14 – Yatsı 20:33
13 Mart 2026: İmsak 05:48 – Sabah 07:13 – Öğle 13:19 – İkindi 16:36 – Akşam 19:15 – Yatsı 20:34
14 Mart 2026: İmsak 05:47 – Sabah 07:11 – Öğle 13:18 – İkindi 16:37 – Akşam 19:16 – Yatsı 20:35
15 Mart 2026: İmsak 05:45 – Sabah 07:09 – Öğle 13:18 – İkindi 16:38 – Akşam 19:17 – Yatsı 20:36
16 Mart 2026: İmsak 05:43 – Sabah 07:08 – Öğle 13:18 – İkindi 16:38 – Akşam 19:18 – Yatsı 20:37
17 Mart 2026: İmsak 05:41 – Sabah 07:06 – Öğle 13:18 – İkindi 16:39 – Akşam 19:19 – Yatsı 20:38
18 Mart 2026: İmsak 05:40 – Sabah 07:04 – Öğle 13:17 – İkindi 16:39 – Akşam 19:20 – Yatsı 20:40
19 Mart 2026: İmsak 05:38 – Sabah 07:03 – Öğle 13:17 – İkindi 16:40 – Akşam 19:21 – Yatsı 20:41
Ramazan ne zaman sona eriyor?
2026 yılında Ramazan ayı 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Müslümanlar bu tarihte son iftarlarını yaptıktan sonra ertesi gün Ramazan Bayramı’na ulaşacak.
Bayram takvimine göre:
Arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar