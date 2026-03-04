Bugün İstanbul’da iftar saat kaçta? Oruç kaçta açılacak? 4 Mart 2026 İstanbul akşam ezanı vakti ve Ramazan İmsakiyesi

İstanbul’da 4 Mart iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, İstanbul’daki günlük namaz ve oruç saatlerini gösteriyor. Buna göre İstanbul'da 4 Mart Çarşamba günü akşam ezanı saat 19.05’te okunacak. Bu saat, aynı zamanda oruç ibadetinin sona erdiği ve iftarın yapılacağı zamanı ifade ediyor.





Ramazan boyunca İstanbul’da yaşayan vatandaşlar günlük programlarını çoğunlukla imsakiye saatlerine göre planlıyor. Özellikle iftar vakti ve sahur saatleri, oruç tutanlar için günün en önemli zaman dilimleri arasında bulunuyor.