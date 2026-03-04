TOKİ Hatay kura çekilişine katılacaklar listesi: 500 bin konut Hatay kurası

Hatay TOKİ kura tarihi, başvuru yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Hatay’da inşa edilecek 13 bin 289 konut için kura çekim takvimi merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin ilan ettiği güncel takvimde Hatay’da kura çekim tarihi açıklandı. Peki TOKİ başvurusu yapanların kura çekimine katılacak kişiler ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yapınlandı mı?