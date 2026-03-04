TOKİ Hatay kura çekilişine katılacaklar listesi: 500 bin konut Hatay kurası

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde süreç Hatay için de yakından takip ediliyor. TOKİ tarafından 13 bin 289 sosyal konut inşa edileceği Hatay kurası 6 Mart Cuma günü Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. TOKİ Hatay kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Hatay kura çekilişine katılacaklar listesi.
Hatay TOKİ kura tarihi, başvuru yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Hatay’da inşa edilecek 13 bin 289 konut için kura çekim takvimi merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin ilan ettiği güncel takvimde Hatay’da kura çekim tarihi açıklandı. Peki TOKİ başvurusu yapanların kura çekimine katılacak kişiler ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yapınlandı mı?
Hatay TOKİ kurası ne zaman çekilecek?
TOKİ’nin güncel duyurularına göre Hatay için kesinleşmiş kura tarihi ve saat bilgisi açıklandı. Buna göre, Hatay kurası 6 Mart'ta Mustafa Kemal Üniversitesi
Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.
Hatay TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Hatay TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.