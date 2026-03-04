Akaryakıta zam geldi mi, iptal mi edildi? Akaryakıt fiyatlarında indirim var mı? 4 Mart LPG, benzin ve motorin fiyatları son durum

Zam beklentisi oluştu ancak uygulanmadı





Bölgede artan jeopolitik risklerin ardından Brent petrol fiyatı kısa sürede 70 dolar seviyelerinden 80 doların üzerine çıktı. Enerji piyasalarında yaşanan bu yükseliş Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini güçlendirdi.





Sektör kaynaklarına göre Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece itibarıyla motorin ve benzine yüksek oranlı artış yapılması planlanıyordu. Motorinin litre fiyatına 6 lira 69 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 50 kuruş zam öngörülüyordu. Ancak yapılan son değerlendirmelerin ardından söz konusu artış iptal edildi.



