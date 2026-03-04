Akaryakıta zam geldi mi, iptal mi edildi? Akaryakıt fiyatlarında indirim var mı? 4 Mart LPG, benzin ve motorin fiyatları son durum

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken Türkiye’de beklenen akaryakıt zammı son anda iptal edildi. Brent petrolün 80 doların üzerine çıkmasıyla gündeme gelen artışın uygulanmamasıyla birlikte 4 Mart 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden netleşti.
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin etkisiyle yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından Orta Doğu’da yükselen tansiyon, petrol fiyatlarında artışa yol açarken sürücüler “akaryakıta zam gelecek mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak beklenen artış son anda uygulanmadı ve benzin ile motorin fiyatları mevcut seviyesinde kaldı.
Zam beklentisi oluştu ancak uygulanmadı
Bölgede artan jeopolitik risklerin ardından Brent petrol fiyatı kısa sürede 70 dolar seviyelerinden 80 doların üzerine çıktı. Enerji piyasalarında yaşanan bu yükseliş Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini güçlendirdi.
Sektör kaynaklarına göre Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece itibarıyla motorin ve benzine yüksek oranlı artış yapılması planlanıyordu. Motorinin litre fiyatına 6 lira 69 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 50 kuruş zam öngörülüyordu. Ancak yapılan son değerlendirmelerin ardından söz konusu artış iptal edildi.
Hürmüz Boğazı endişesi petrol fiyatlarını etkiledi
Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji piyasaları üzerindeki etkisi dikkatle izleniyor. Özellikle küresel petrol ticaretinin kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek sevkiyat aksaklıkları, arz güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Bu gelişmeler uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının seyrine ilişkin beklentileri artırdı. Sürücüler ve sektör temsilcileri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında olası yeni değişiklikleri yakından takip ediyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları
4 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla üç büyük şehirde akaryakıt litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 58.40 TL
Motorin: 60.39 TL
LPG: 30.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 58.24 TL
Motorin: 60.24 TL
LPG: 29.69 TL
Ankara
Benzin: 59.34 TL
Motorin: 61.50 TL
LPG: 30.17 TL
İzmir
Benzin: 59.62 TL
Motorin: 61.77 TL
LPG: 30.09 TL