MEB-AGS öğretmenlik sınavı 2026: ÖABT özel eğitim örnek soruları erişime açıldı

2026 yılında gerçekleştirilecek Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamında uygulanacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için ilk örnek soru seti yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), özellikle özel eğitim alanı için hazırlanan örnek soruların adayların erişimine açıldığını duyurdu.

ÖABT özel eğitim örnek soruları erişime açıldı

ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre, öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi’nde verilecek hazırlık eğitimine kabul sürecinde girecekleri sınavın önemli bölümlerinden biri olan ÖABT için hazırlanan örnek sorular yayımlandı. Bu kapsamda “Özel Eğitim” alanına ait örnek soru seti, adayların sınav formatını tanıması amacıyla erişime sunuldu.

2026 MEB AGS-ÖABT örnek sorular

Sınav 12 Temmuz 2026’da yapılacak

2026-MEB-AGS kapsamında uygulanacak sınavın 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi. Öğretmenlik Mesleği Kanunu doğrultusunda uygulanacak sistemde, öğretmen adayları Millî Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimine alınmadan önce bu sınavdan geçecek.

ÖSYM’den adaylara duyuru