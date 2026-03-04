MEB-AGS öğretmenlik sınavı 2026: ÖABT özel eğitim örnek soruları erişime açıldı

Yeni Şafak
ÖSYM, 12 Temmuz 2026’da yapılacak Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamında uygulanacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin (ÖABT) “özel eğitim” alanına ait örnek sorularını yayımladı. Öğretmen adayları, Millî Eğitim Akademisi hazırlık sürecine girişte kritik rol oynayan bu örnek sorulara ÖSYM’nin paylaştığı bağlantı üzerinden erişebilecek.

2026 yılında gerçekleştirilecek Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamında uygulanacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için ilk örnek soru seti yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), özellikle özel eğitim alanı için hazırlanan örnek soruların adayların erişimine açıldığını duyurdu.

ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre, öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi’nde verilecek hazırlık eğitimine kabul sürecinde girecekleri sınavın önemli bölümlerinden biri olan ÖABT için hazırlanan örnek sorular yayımlandı. Bu kapsamda “Özel Eğitim” alanına ait örnek soru seti, adayların sınav formatını tanıması amacıyla erişime sunuldu.

2026 MEB AGS-ÖABT örnek sorular

Sınav 12 Temmuz 2026’da yapılacak

2026-MEB-AGS kapsamında uygulanacak sınavın 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi. Öğretmenlik Mesleği Kanunu doğrultusunda uygulanacak sistemde, öğretmen adayları Millî Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimine alınmadan önce bu sınavdan geçecek.

ÖSYM’den adaylara duyuru

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, özel eğitim alanı için hazırlanan örnek soruların ilgili bağlantı üzerinden incelenebileceği ifade edildi. Kurum, yayımlanan materyallerin öğretmen adaylarının sınav yapısını görmesi açısından önemli bir kaynak olacağını belirterek duyurunun kamuoyuna saygıyla paylaşıldığını bildirdi.

