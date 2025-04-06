Nisan yağmurları, baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Rumi takvime göre Nisan ayının 2. yarısından 14 Mayıs'a kadar yağan yağmurlardır. Bu tarihler Miladi takvime göre 14 Nisan - 14 Mayıs'a denk gelir. Nisan yağmurunun şifası ve faydası çok demir ihtiyacını karşılıyor peygamberimizin hadisi var. Peki Nisan yağmurları ne zaman toplanır, neye iyi gelir? İşte, Nisan yağmuru faydaları.
Yağmur başlı başına bir berekettir. Fakat özellikle nisan yağmuru şifasıyla öne çıkar. İçerisinde demir bulunduğundan saçlara ve cilde çok faydalıdır. Nisan yağmurlarının şifasına dair Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadisleri de vardır. Peki, Nisan yağmurları ne zaman toplanır? İşte Nisan yapmurları faydaları hakkında bilgiler.
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurları ne zaman toplanır?
Şifalı olan nisan yağmurları, nisan ayının on dördünde başlar, mayıs ayının on dördünde biter. Bu zaman içinde yağan yağmurlara "Nîsân yağmuru" denir ve bir çok hastalığa deva olup bir çok faydası vardır.
Nisan yağmurlarının faydası nedir?
Nisan yağmurlarının birçok faydası olduğuna inanılır:
Bereket kaynağıdır: Nisan yağmurlarının, toprağı besleyerek ürünlerin daha bereketli olmasını sağladığı düşünülür.
Şifalıdır: Nisan yağmurlarının, cilt hastalıklarına iyi geldiği, saçları güçlendirdiği ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği söylenir.
Cilt bakımı: Cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünülen Nisan yağmuru, yüz yıkamak veya maske yapmak için kullanılır.
Saç bakımı: Saçları güçlendirdiği ve uzattığına inanılan Nisan yağmuru, saçları yıkamak için kullanılır.
Beslenme: Nisan yağmuru, bazı yörelerde çaya katılarak veya direkt olarak içilir.
Bitki sulama: Nisan yağmuru, bitkilerin sulanmasında kullanılır.
Havadaki karbon ve kükürt maddeleri ile beraber pek çok kimyasal maddenin arınmasını sağlar.
- Kirli hava ortamı arındırılır ve daha sağlıklı nefes alma imkanı elde edilir.
- Saç bakımına karşı sağlıklıdır ve daha güçlü ve parlak saçlar sunar.
- Özellikle sabahları nisan yağmuru ile yüz yıkamak cilt için oldukça faydalıdır.
- Çiçeklerin çok daha hızlı ve renkli şekilde büyümesini ve çiçek açmasını olanak verir.
- Azot ve bileşen etkisiyle çiçeklerdeki kök gelişimini sağlar.
Peygamberimizin (s.a.v) Nisan yağmurları ile ilgili hadisleri
Anadolu'da şifa ve bereketle tanımlanan Nisan yağmurları için Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) şöyle hadisleri vardır:
*"Cebrail as Bana öyle bir ilaç öğretti ki, (o ilaç sayesinde, insanların) doktorların ilaçlarına hiç ihtiyacı kalmaz'. Eshab-ı Kiram : (o ilaçtan) Bize de haber ver, Ya Rasulullah dediler, Rasulullah (sav):
"Nisan yağmurunu alınız (toplayınız) Ona; 70 defa Fatiha-i şerife, 70 defa İhlâs-ı şerif, 70 defa Felak suresini, 70 defa Nâs suresini, 70 defa Tesbih duasını (SübhanAllahi vel-hamdüLillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vâllahü ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyıl-azîm) okuyunuz.
Sonra, 7 gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz. Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk'a yemin ederim ki, Cebrâil Bana dedi ki; "Bu sudan içen kimsenin, cesedinden, damarından, sinirinden, etlerinden, o kimseye ağrı, acı veren rahatsızlığını Cenâb-u Hakk giderir ve o kimseye sıhhat ve afiyet verir."