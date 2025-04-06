Peygamberimizin (s.a.v) Nisan yağmurları ile ilgili hadisleri

Anadolu'da şifa ve bereketle tanımlanan Nisan yağmurları için Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) şöyle hadisleri vardır:

*"Cebrail as Bana öyle bir ilaç öğretti ki, (o ilaç sayesinde, insanların) doktorların ilaçlarına hiç ihtiyacı kalmaz'. Eshab-ı Kiram : (o ilaçtan) Bize de haber ver, Ya Rasulullah dediler, Rasulullah (sav):