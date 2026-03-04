Yeni Şafak
Cemre düşme tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek?

21:584/03/2026, Çarşamba
Mart ayının gelmesiyle birlikte cemre düşme tarihleri yeniden gündeme geldi. Halk takvimine göre havaya ve suya düşen ilk iki cemrenin ardından gözler son cemreye çevrildi. Baharın yaklaştığını simgeleyen üçüncü cemre, 2026 yılında mart ayının ilk haftasında toprağa düşerek doğadaki ısınma sürecinin tamamlandığına işaret edecek.

Türkiye’de mart ayına girilmesiyle birlikte cemre düşmesi tarihleri yeniden merak konusu oldu. Halk takvimine göre her yıl üç aşamada gerçekleştiğine inanılan cemrelerin ilki havaya, ikincisi suya düşerken son cemre ise toprağa düşerek baharın gelişini simgeliyor. 2026 yılı için belirlenen takvime göre üçüncü cemrenin mart ayının ilk günlerinde toprağa düşmesi bekleniyor.

Cemre düşmesi ne zaman gerçekleşecek?

Halk inanışına göre üçüncü ve son cemre, 5 Mart 2026 tarihinde toprağa düşecek. Böylece cemre döngüsünün son aşaması tamamlanmış olacak. Bu tarih, doğanın yavaş yavaş ısınmaya başladığı ve kışın etkisinin zayıfladığı dönemin sembolik başlangıcı olarak kabul ediliyor.

2026 cemre düşme tarihleri

Halk takviminde cemrelerin düşme sırası ve tarihleri şu şekilde kabul ediliyor:

Birinci cemre: 19 Şubat 2026 - havaya

İkinci cemre: 26 Şubat 2026 - suya

Üçüncü cemre: 5 Mart 2026 - toprağa

Bu üç aşamalı süreç, geleneksel takvim anlayışında kıştan bahara geçişin sembolik göstergelerinden biri olarak görülüyor.

Cemre düşmesi ne anlama geliyor?

“Cemre” kelimesi Arapça kökenli olup “kor” veya “ateş” anlamına geliyor. Halk kültüründe ise cemre, doğanın ısınmaya başlamasını temsil eden sembolik bir olay olarak biliniyor.

İnanışa göre ilk cemrenin havaya düşmesiyle soğukların etkisi azalıyor. Ardından suya düşen cemre, suların ısınmaya başladığını simgeliyor. Son cemrenin toprağa düşmesi ise doğanın canlanmasıyla birlikte tarım ve üretim faaliyetlerinin hareketlenmeye başladığı dönemi işaret ediyor.

