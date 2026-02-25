Mazot ve gübre desteği ödeme sorgulama ekranı 2026: Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli mi?

Şubat ayına girilmesiyle birlikte çiftçilerin gözü mazot ve gübre desteği ödemelerine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Temel Destek kapsamında yapılacak ödemelerin tarihi merak konusu olurken, üreticiler “Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor. Tarımsal destek takvimi doğrultusunda hesaplara geçecek tutarlar için beklenti arttı.
Tarımsal üretim sezonu öncesi destek ödemeleri gündemin üst sıralarına çıktı. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere sağlanan mazot ve gübre desteğinin Şubat 2026’da hangi tarihte yatırılacağı araştırılıyor. Bakanlık tarafından açıklanacak ödeme takvimi, binlerce üretici için büyük önem taşıyor.
2026 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Mazot ve gübre desteği ödemesine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ödeme tarihlerinin ilerleyen haftalarda duyurulması bekleniyor.
ÇİFTÇİLERE DEV DESTEK ÖDEMESİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere 1 milyar 623 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığı açıkladı.
Çiftçilere, 1 milyar 364 milyon 458 bin 238 lira arıcılık desteği, 174 milyon 132 bin 300 lira hayvan gen kaynakları desteği, 44 milyon 102 bin 300 lira küçükbaş hayvancılık desteği, 37 milyon 916 bin 297 lira kırsal kalkınma yatırımları desteği, 2 milyon 959 bin 525 lira sertifikalı tohum üretim desteği olmak üzere toplam 1 milyar 623 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.