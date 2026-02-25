Kadir gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet takvimine göre 2026 Kadir gecesi tarihi

Kadir gecesi 2026 yılında 16 Mart’ta idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre Ramazan ayının içinde yer alan bu mübarek gece, Türkiye genelinde camilerde ve evlerde ibadetle geçirilecek. Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir gecesi, İslam dünyasında özel bir anlam taşıyor.
Kadir gecesi 2026 yılında 16 Mart tarihine denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi takvimine göre Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek olan bu gece, Türkiye başta olmak üzere tüm İslam âleminde ibadet, dua ve tefekkürle karşılanacak. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak nitelendiriliyor.
Kadir gecesi hangi gün idrak edilecek?
Diyanet takvimine göre 2026 Kadir gecesi 16 Mart’ta idrak edilecek. Ramazan ayının son bölümünde yer alan bu özel gece, her yıl olduğu gibi Türkiye genelindeki camilerde düzenlenecek programlarla ihya edilecek. Vatandaşlar, geceyi namaz, Kur’an tilaveti ve dua ile değerlendirecek.
Kadir Gecesinin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır?
Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir. (el-Kadr, 97/1) Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762])
Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır. (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]) Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.
Kur’an’da ve hadislerde Kadir gecesi
Kadir Suresi’nde bu gecenin “bin aydan daha hayırlı” olduğu ifade ediliyor. Ayette, Kur’an’ın bu gecede indirildiği ve fecrin doğuşuna kadar esenlik hâlinin sürdüğü bildiriliyor. Hadis kaynaklarında ise Kadir gecesini iman ve samimiyetle ihya edenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesi yer alıyor. Bu yönüyle Kadir gecesi, Ramazan ayının en önemli zaman dilimi olarak kabul ediliyor.