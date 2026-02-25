Erzincan için kuvvetli kar yağışı uyarısı: Okullar tatil edilir mi? İşte kar yağışı ve tatil detayları

Yapılan açıklamada, 25 Şubat saat 18.00’den itibaren başlayacak yağışların 26 Şubat saat 24.00’e kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. Kar kalınlığının il genelinde 10 ila 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, yüksek kesimlerde çığ ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. Zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması ve resmi meteoroloji duyurularının takip edilmesi istendi.

Açıklamada çiftçilere yönelik uyarılara da yer verilerek, seralarda çatı ve örtü dayanıklılığının kontrol edilmesi, açık alandaki tarım ekipmanlarının koruma altına alınması, hayvan barınaklarının çatıları ile su hatlarının don riskine karşı gözden geçirilmesi, yem ve su stoklarının önceden hazırlanması ve don riskine karşı meyve fidanları ile erken ekili alanların korunması gerektiği kaydedildi.

Okullar tatil olur mu?