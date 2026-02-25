Bursa iftar vakti: Bursa iftar saati 25 Şubat Çarşamba akşam ezanı kaçta okunacak?

Ramazan ayında iftar vakti, Bursa’da yaşayan vatandaşlar için her gün merakla takip edilen konuların başında geliyor. Özellikle akşam saatleri yaklaştıkça Bursa akşam ezanı saati araştırmaları hız kazanırken, orucunu vaktinde açmak isteyenler Bursa iftar vakti bilgisini günlük olarak kontrol ederek hazırlıklarını buna göre yapıyor. Diyanet verilerine göre 25 Şubat Çarşamba günü Bursa’da iftar saati 18:57. Bursa imsakiye bilgileri kapsamında sahur ve iftar vakitlerinin yanı sıra sabah ve akşam ezan saatleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2026 Bursa imsakiye bilgileri.
Ramazan ayı dolayısıyla oruç ibadetini yerine getirenler iftar vakitlerini yakından takip ediyor. Özellikle iftar vakti kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunacak gibi aramaların yoğunlaştığı bu dönemde, Bursa’da yaşayanlar güncel ezan saatini öğrenmek için sık sık sorgulama yapıyor. Oruçların açılacağı Bursa akşam ezan saati her gün birkaç dakika değişebildiği için vakitler yakından takip edilirken, Diyanet tarafından açıklanan iftar saatine göre sofralar hazırlanıyor. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise oruçlar dualarla açılıyor.
Bursa iftar vakti, akşam ezan saati
25 Şubat 2026 Çarşamba Bursa iftar vakti 18:57
26 Şubat 2026 Perşembe Bursa iftar vakti 18:58
27 Şubat 2026 Cuma Bursa iftar vakti 18:59
28 Şubat 2026 Cumartesi Bursa iftar vakti 19:00