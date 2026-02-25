Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
Bursa iftar vakti: Bursa iftar saati 25 Şubat Çarşamba akşam ezanı kaçta okunacak?

Bursa iftar vakti: Bursa iftar saati 25 Şubat Çarşamba akşam ezanı kaçta okunacak?

16:5425/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bursa iftar saati
Bursa iftar saati

Ramazan ayında iftar vakti, Bursa’da yaşayan vatandaşlar için her gün merakla takip edilen konuların başında geliyor. Özellikle akşam saatleri yaklaştıkça Bursa akşam ezanı saati araştırmaları hız kazanırken, orucunu vaktinde açmak isteyenler Bursa iftar vakti bilgisini günlük olarak kontrol ederek hazırlıklarını buna göre yapıyor. Diyanet verilerine göre 25 Şubat Çarşamba günü Bursa’da iftar saati 18:57. Bursa imsakiye bilgileri kapsamında sahur ve iftar vakitlerinin yanı sıra sabah ve akşam ezan saatleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2026 Bursa imsakiye bilgileri.

Ramazan ayı dolayısıyla oruç ibadetini yerine getirenler iftar vakitlerini yakından takip ediyor. Özellikle iftar vakti kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunacak gibi aramaların yoğunlaştığı bu dönemde, Bursa’da yaşayanlar güncel ezan saatini öğrenmek için sık sık sorgulama yapıyor. Oruçların açılacağı Bursa akşam ezan saati her gün birkaç dakika değişebildiği için vakitler yakından takip edilirken, Diyanet tarafından açıklanan iftar saatine göre sofralar hazırlanıyor. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise oruçlar dualarla açılıyor.

Bursa iftar vakti, akşam ezan saati

25 Şubat 2026 Çarşamba Bursa iftar vakti 18:57

26 Şubat 2026 Perşembe Bursa iftar vakti 18:58

27 Şubat 2026 Cuma Bursa iftar vakti 18:59

28 Şubat 2026 Cumartesi Bursa iftar vakti 19:00

#Bursa
#Bursa iftar vakti
#Akşam ezan saati
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Isparta asil ve yedek hak sahipleri listesi 2026: TOKİ Isparta kura sonuçları sorgulama