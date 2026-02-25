Bursa iftar vakti: Bursa iftar saati 25 Şubat Çarşamba akşam ezanı kaçta okunacak?

Ramazan ayı dolayısıyla oruç ibadetini yerine getirenler iftar vakitlerini yakından takip ediyor. Özellikle iftar vakti kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunacak gibi aramaların yoğunlaştığı bu dönemde, Bursa’da yaşayanlar güncel ezan saatini öğrenmek için sık sık sorgulama yapıyor. Oruçların açılacağı Bursa akşam ezan saati her gün birkaç dakika değişebildiği için vakitler yakından takip edilirken, Diyanet tarafından açıklanan iftar saatine göre sofralar hazırlanıyor. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise oruçlar dualarla açılıyor.