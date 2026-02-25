Havacılıkta kaza kırıma uğramak ne anlama geliyor? Kaza kırım raporu nedir, ne kadar sürede belli olur?

KAZA KIRIM NE ANLAMA GELİYOR, NEDİR?

Havacılıkta yaşanan kazalar kategorilere ayrılırken olay, uçuş emniyetini etkileyen ancak ölümle sonuçlanmayan durumlar için kullanılır. Ciddi olarak (serious incident) ise kazaya çok yaklaşılmış ancak can kaybı yaşanmamış durumlar olarak ifade edilir. Kaza kırım ise bu sınıflandırmalar arasında can kaybının bulunduğu ve hava aracının ağır hasar aldığı vakaları ifade ederken kullanılmaktadır.

KAZA KIRIM RAPORU NEDİR, NE ZAMAN ÇIKAR?

Kaza kırım raporu, gerçekleşen kazanın ardından olaya ilişkin detaylı raporlamaların yer aldığı belgeldir. Kaza kırım raporunun çıkış tarihi ise farklılık gösterebilmektedir. Genellikle kaza kıırm raporlarında olayın tarihi, yeri, kazaya karışan hava aracının tipi, teknik özellikleri, uçuşun amacı, meteorolojik koşullar, ekipler tarafından hazırlanan teknik inceleme bulguları, tanık ve kayıt verileriyle beraber sonuç ve değerlendirme yer alır.