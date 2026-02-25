Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Havacılıkta kaza kırıma uğramak ne anlama geliyor? Kaza kırım raporu nedir, ne kadar sürede belli olur?

Havacılıkta kaza kırıma uğramak ne anlama geliyor? Kaza kırım raporu nedir, ne kadar sürede belli olur?

12:5025/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Balıkesir’de askeri eğitim uçuşu sırasında meydana gelen kazada bir F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehit olan pilotun Binbaşı İbrahim Bolat olduğu duyuruldu. Peki Havacılıkta kaza kırıma uğramak ne anlama geliyor? Kaza kırım raporu nedir, ne kadar sürede belli olur?

“Kaza kırım”, bir hava aracının uçuş sırasında ya da yerdeyken meydana gelen bir olay sonucu hasar alması, düşmesi veya tamamen kullanılamaz hale gelmesi durumunu ifade eder. Bu olaylar; teknik arıza, insan hatası, hava koşulları veya dış etkenler nedeniyle gerçekleşebilir.

KAZA KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?

Balıkesir’de düşen F-16 uçağının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 9. Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir’den kalkış yapan uçağın 00.56’dan itibaren telsiz irtibatının kesildiği ve uçağın kaza kırıma uğradığı tespit edildiği ifadeleri yer aldı.

Uçağın kaza kırıma uğraması demek maddi hasarla birlikte can kaybı da yaşanan kaza olarak tanımlanmaktadır. Havacılıkta yaşanan kazalar genellikle belirli kategorilere ayrılmaktadır.

KAZA KIRIM NE ANLAMA GELİYOR, NEDİR?

Havacılıkta yaşanan kazalar kategorilere ayrılırken olay, uçuş emniyetini etkileyen ancak ölümle sonuçlanmayan durumlar için kullanılır. Ciddi olarak (serious incident) ise kazaya çok yaklaşılmış ancak can kaybı yaşanmamış durumlar olarak ifade edilir. Kaza kırım ise bu sınıflandırmalar arasında can kaybının bulunduğu ve hava aracının ağır hasar aldığı vakaları ifade ederken kullanılmaktadır.

KAZA KIRIM RAPORU NEDİR, NE ZAMAN ÇIKAR?

Kaza kırım raporu, gerçekleşen kazanın ardından olaya ilişkin detaylı raporlamaların yer aldığı belgeldir. Kaza kırım raporunun çıkış tarihi ise farklılık gösterebilmektedir. Genellikle kaza kıırm raporlarında olayın tarihi, yeri, kazaya karışan hava aracının tipi, teknik özellikleri, uçuşun amacı, meteorolojik koşullar, ekipler tarafından hazırlanan teknik inceleme bulguları, tanık ve kayıt verileriyle beraber sonuç ve değerlendirme yer alır.

#Kaza Kırım
#Kaza kırım nedir
#Kaza kırım raporu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler listesi 2026! 26 Şubat okullar tatil mi?