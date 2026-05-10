Arda Turanlı Shakhtar Ukrayna Ligi şampiyonu

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi’nde sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Poltava karşısında sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılan Ukrayna ekibi, mutlu sona ulaşırken teknik direktör Arda Turan da kariyerinin ilk Avrupa kupasını kazanmış oldu.

11 PUAN FARKLA ŞAMPİYON

Turan'ın ekibi ligde çıktığı 27 karşılaşmada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puanla 2. sıradaki Polessya'nın önünde ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez yurt dışında görev alan Arda Turan, kısa sürede dikkat çeken bir başarı grafiği yakaladı. Genç teknik adam yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yalnızca ligde zirveye çıkmakla kalmadı, Avrupa arenasında da önemli bir çıkış yaptı.

AVRUPA'DA YARI FİNAL GÖRDÜ

Ukrayna temsilcisi, tam 6 yıl aranın ardından Avrupa kupalarında yeniden yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Yarı finalde Crystal Palace ile eşleşen Shakhtar Donetsk, iki maç sonunda rakibine toplamda 5-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

5'İNCİ TÜRK HOCA OLARAK TARİHE GEÇTİ

Buna rağmen Arda Turan, elde ettiği yarı final başarısıyla Türk futbol tarihi açısından önemli bir istatistiğin parçası oldu. Genç teknik adam, Avrupa kupalarında yarı final gören 5. Türk teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

Daha önce bu başarıya ulaşan Türk teknik direktörler arasında Adnan Süvari, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman yer alıyordu. Arda Turan ise 2025/26 sezonunda bu listeye adını ekleyen son isim oldu.











