Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının Türkiye genelinde etkisini artırdığını duyurdu. Ankara’da yarın şehir merkezinde kısa süreli kar beklenirken, İstanbul’da yağışların cuma öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi. Sıcaklıkların hafta sonu boyunca mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Balkanlar kaynaklı soğuk hava sistemi Türkiye’ye giriş yaptı. Ankara’da kar yağışı ihtimali öne çıkarken, ülke genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle iç ve yüksek kesimlerde kış şartları yeniden hissedilecek.
Ankara’da şehir merkezine kar uyarısı
Başkentte sabah saatlerinde başlayan yağışın, yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam ettiği bildirildi. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklıkların daha da gerilemesiyle birlikte Ankara şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İstanbul’da yağış cuma öğleye kadar sürecek
Megakent İstanbul’da ise bu gece özellikle kuzey ilçeler ve yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur ile yer yer kar geçişleri bekleniyor. Yağışların 27 Şubat Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Kent genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi bekleniyor.
Soğuk hava pazar günü doğuya kayacak
Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre yağışlı sistem pazar günü Doğu Karadeniz’e doğru ilerleyerek yurdu terk edecek. Ancak yağış sona erse bile Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği bildirildi. İç kesimlerde ise sis ve pus olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
İllere göre en düşük sıcaklıklar
26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında bazı illerde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle açıklandı:
Ankara -3,
İstanbul -2,
İzmir 3,
Konya -2,
Kocaeli 3,
Bolu -5,
Samsun 1,
Trabzon 4,
Tokat -5,
Erzurum -14,
Eskişehir -2,
Afyonkarahisar -7,
Balıkesir 0,
Sivas -8 derece.