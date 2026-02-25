Ankara’da şehir merkezine kar uyarısı





Başkentte sabah saatlerinde başlayan yağışın, yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam ettiği bildirildi. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklıkların daha da gerilemesiyle birlikte Ankara şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.