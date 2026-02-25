Yeni Şafak
Bursa’da 2 ilçede su kesintisi: BUSKİ saatleri açıkladı

09:4925/02/2026, Çarşamba
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte bugünkü BUSKİ Bursa su kesintisi saatleri.

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) bugün Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Şubat Bursa su kesintisi saatleri.

MUSTAFAKEMALPAŞA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/03/2026 18:00

Kesim Tarihi: 21/02/2026 09:00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 21.02.2026 - 02.03.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

NİLÜFER'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

AHMET YESEVİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/02/2026 11:00

Kesim Tarihi: 25/02/2026 09:00

NİLÜFER İLÇESİ; C4 _B34 Alt Bölgesinde Bulunan, AHMET YESEVİ Mahallesi Hürriyet Caddesi Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 25.02.2026 Tarihinde 09:00 ile 11:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

#Bursa
#BUSKİ
#Bursa su kesintisi
