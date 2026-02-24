Valilikten kar yağışı uyarısı geldi: Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük okullar tatil edilir mi? İşte son tahminler

Okullar tatil edilir mi?

Kar yağışı uyarısının ardından en çok merak edilen konu ise Düzce ve çevre illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu. Şu ana kadar Düzce Valiliği ya da diğer illerin valiliklerinden eğitim öğretime ara verileceğine dair resmi bir karar açıklanmadı. Ancak yağışın hayatı olumsuz etkileyecek düzeye ulaşması halinde ilgili valilikler tarafından yeni bir duyuru yapılabileceği ifade ediliyor.





Batı Karadeniz’de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, Düzce başta olmak üzere Zonguldak, Bartın ve Karabük’ten gelecek resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Kar tatili kararları, hava şartlarının seyrine göre netleşecek.