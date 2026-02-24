Valilikten kar yağışı uyarısı geldi: Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük okullar tatil edilir mi? İşte son tahminler

Düzce Valiliği, Meteoroloji verilerine dayanarak 24-25 Şubat 2026 tarihleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün yüksek kesimleriyle Düzce’nin doğusunda 5 ila 20 santimetre kar bekleniyor. Gözler şimdi “okullar tatil edilecek mi?” sorusuna çevrildi.
Düzce Valiliği’nin yaptığı son açıklama, Batı Karadeniz’de yaşayan binlerce öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre 24 Şubat 2026 Salı saat 23.00’ten itibaren başlayacak kar yağışı, 25 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’a kadar etkisini sürdürecek. Uyarı, özellikle Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsıyor.
Kuvvetli kar yağışı hangi bölgeleri etkileyecek?
Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, Batı Karadeniz’in yüksek rakımlı alanlarında yer yer yoğun kar görülebilecek. Düzce’nin doğusundaki yüksek kesimler ile Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün dağlık bölgelerinde 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşması bekleniyor. Özellikle 800 metre üzerindeki bölgelerde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don riski öne çıkıyor.
Valilikten sürücülere ve vatandaşlara uyarı
Valilik, kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkileme ihtimaline karşı tedbir çağrısı yaptı. Sürücülerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları istendi. Zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkılmaması ve resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Olası buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.
Okullar tatil edilir mi?
Kar yağışı uyarısının ardından en çok merak edilen konu ise Düzce ve çevre illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu. Şu ana kadar Düzce Valiliği ya da diğer illerin valiliklerinden eğitim öğretime ara verileceğine dair resmi bir karar açıklanmadı. Ancak yağışın hayatı olumsuz etkileyecek düzeye ulaşması halinde ilgili valilikler tarafından yeni bir duyuru yapılabileceği ifade ediliyor.
Batı Karadeniz’de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, Düzce başta olmak üzere Zonguldak, Bartın ve Karabük’ten gelecek resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Kar tatili kararları, hava şartlarının seyrine göre netleşecek.