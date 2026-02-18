Mübarek Ramazan ayı, kalplerin yumuşadığı, ellerin semaya açıldığı ve sofraların bereketlendiği kutsal bir zaman dilimidir. 2026 yılının ilk orucu için niyet ederken, uzaktaki dostlarımıza, akrabalarımıza ve sevdiklerimize bir mesajla ulaşmak, bu manevi coşkuya onları da ortak etmek İslam geleneğimizin en güzel parçalarından biridir. İşte her kişiye uygun, özgün ve etkileyici Ramazan mesajları rehberimiz.