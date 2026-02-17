Yeni Şafak
TOKİ Konya kura sonuçları: 500 bin konut Konya TOKİ kazananlar tam isim listesi

14:4117/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi açıklandı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da inşa edilecek olan 15 bin 200 konutun kurası bugün Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda saat 11:30’da çekildi. İşte Konya TOKİ kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Konya’da inşa edilecek 15 bin 200 konutun hak sahiplerinin belirlendiği Konya TOKİ kura çekimi bugün Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda saat 11:30’de yapıldı. İşte TOKİ Konya kura sonuçları, 500 bin konut Konya TOKİ kazananlar tam isim listesi.

TOKİ kura sonuçları Konya hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Konya TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


KONYA TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

