TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi açıklandı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da inşa edilecek olan 15 bin 200 konutun kurası bugün Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda saat 11:30’da çekildi. İşte Konya TOKİ kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

1 /155 Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Konya’da inşa edilecek 15 bin 200 konutun hak sahiplerinin belirlendiği Konya TOKİ kura çekimi bugün Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda saat 11:30’de yapıldı. İşte TOKİ Konya kura sonuçları, 500 bin konut Konya TOKİ kazananlar tam isim listesi.

2 /155

3 /155

4 /155

5 /155

6 /155

7 /155

8 /155

9 /155

10 /155

11 /155

12 /155

13 /155

14 /155

15 /155

16 /155

17 /155

18 /155

19 /155

20 /155

21 /155

22 /155

23 /155

24 /155

25 /155

26 /155

27 /155

28 /155

29 /155

30 /155

31 /155

32 /155

33 /155

34 /155

35 /155

36 /155

37 /155

38 /155

39 /155

40 /155

41 /155

42 /155

43 /155

44 /155

45 /155

46 /155

47 /155

48 /155

49 /155

50 /155

51 /155

52 /155

53 /155

54 /155

55 /155

56 /155

57 /155

58 /155

59 /155

60 /155

61 /155

62 /155

63 /155

64 /155

65 /155

66 /155

67 /155

68 /155

69 /155

70 /155

71 /155

72 /155

73 /155

74 /155

75 /155

76 /155

77 /155

78 /155

79 /155

80 /155

81 /155

82 /155

83 /155

84 /155

85 /155

86 /155

87 /155

88 /155

89 /155

90 /155

91 /155

92 /155

93 /155

94 /155

95 /155

96 /155

97 /155

98 /155

99 /155

100 /155

101 /155

102 /155

103 /155

104 /155

105 /155

106 /155

107 /155

108 /155

109 /155

110 /155

111 /155

112 /155

113 /155

114 /155

115 /155

116 /155

117 /155

118 /155

119 /155

120 /155

121 /155

122 /155

123 /155

124 /155

125 /155

126 /155

127 /155

128 /155

129 /155

130 /155

131 /155

132 /155

133 /155

134 /155

135 /155

136 /155

137 /155

138 /155

139 /155

140 /155

141 /155

142 /155

143 /155

144 /155

145 /155

146 /155

147 /155

148 /155

149 /155

150 /155

151 /155

152 /155

153 /155

154 /155