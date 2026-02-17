Yeni Şafak
TOKİ Sakarya kura sonuçları: 500 bin konut Sakarya kura çekimi Youtube canlı izle

TOKİ Sakarya kura sonuçları: 500 bin konut Sakarya kura çekimi Youtube canlı izle

10:0617/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ Sakarya kura çekimi bugün Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de gerçekleştiriliyor. Sakarya merkez ve ilçelerinde toplam 6 bin 633 sosyal konut inşa edilecek. Sakarya, Adapazarı, Arifiye, Serdivan, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Kocaali, Söğütlü ve Taraklı’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, hak sahipliği belirleme sonuçlarını çekilecek kura sonrası isim listesi üzerinden öğrenebilecek. TOKİ Sakarya konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Sakarya TOKİ kurası çekiliyor. Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde saat 11:00'de Sakarya merkez ve ilçeleri için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Sakarya konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

Sakarya TOKİ kura sonuçları hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Sakarya TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


SAKARYA TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

