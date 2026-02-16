TOKİ Sakarya kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Sakarya kura çekiliş listesi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sakarya’da inşa edilecek 6 bin 633 konut için kura çekilişi heyecanı sürüyor. TOKİ Sakarya sahipliği kurası 17 Şubat Salı günü Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde saat 11:00'de gerçekleştirilecek. Sakarya TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. İşte 500 bin konut Sakarya kura çekilişine katılacaklar listesi.

1 /20 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sakarya’da yapılacak 6 bin 633 konut için kura süreci gündemdeki yerini koruyor. TOKİ Sakarya konutları için hak sahipliği kurası 17 Şubat'ta Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde saat 11:00'de çekilecek. Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlere ilişkin isim listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bu gelişmeyle birlikte gözler, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişinin yapılacağı tarihe çevrildi. İşte Sakarya TOKİ kura çekiliş listesi.

2 /20

3 /20

4 /20

5 /20

6 /20

7 /20

8 /20

9 /20

10 /20

11 /20

12 /20

13 /20

14 /20

15 /20

16 /20

17 /20

18 /20

19 /20