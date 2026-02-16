AK Parti'den İsrail'in Batı Şeria kararına sert tepki: Mekansal soykırımdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya yönelik son adımına sert tepki gösterdi. Çelik, "Soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması Mekansal Soykırım'dır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik attığı son adıma ilişkin açıklama yaptı.
Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması “Mekansal Soykırım”dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yegane çözümdür"
