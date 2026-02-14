Yeni Şafak
ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI 2026! TOKİ Adana kura çekimi sonuçları ne zaman belli olacak? 12.400 TOKİ Adana konut kura çekilişi…

11:5314/02/2026, Cumartesi
Türkiye genelinde sürdürülen sosyal konut hamlesinde bu kez gözler Adana’ya çevrildi. “Yüzyılın Projesi” kapsamında kent genelinde binlerce konut için geri sayım başlarken, başvurusunu tamamlayan vatandaşlar kura tarihini araştırmaya başladı. Çukurova ve Sarıçam başta olmak üzere birçok ilçede yükselecek konutlar için takvim netleşiyor.

Adana’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi için kritik süreç başladı. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hedefi doğrultusunda hayata geçirilecek projede kura çekimi tarihi merak konusu oldu. İlçe ilçe planlanan konut dağılımı ve başvuru yoğunluğu, hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş öncesinde yakından takip ediliyor.

TOKİ ADANA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adana kura çekimi, Bakanlık tarafından duyurulan resmi takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Adana TOKİ kura tarihi resmi olarak henüz açıklanmadı.

Çekilişler noter huzurunda yapılacak ve hak sahipleri şeffaf şekilde belirlenecek. Kura sonuçları ise çekilişin ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

ADANA'DA TOKİ KONUTLARI NEREDE, HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

ADANA (ÇUKUROVA, SARIÇAM) 9700

ALADAĞ 200

CEYHAN 600

FEKE 200

İMAMOĞLU 200

KARAİSALI 300

KARATAŞ 300

KOZAN 150

POZANTI 200

SAİMBEYLİ 150

TUFANBEYLİ 200

YUMURTALIK 200

