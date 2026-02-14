TOKİ İL İL KURA TAKVİMİ ŞUBAT 2026: Bu hafta (16-22 Şubat 2026) hangi illerin TOKİ kura sonuçları açıklanacak? İşte sıradaki iller

TOKİ kura takvimi Şubat 2026 için netleşti. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta yapılacak çekilişler belli olurken, gözler il il açıklanan kura programına çevrildi. Son olarak 13 Şubat 2026 tarihinde Eskişehir ve Balıkesir kura sonuçları açıklanarak konut sahipleri belirlenmişti.Bu hafta (16-22 Şubat 2026) hangi illerin TOKİ kura sonuçları açıklanacak? İşte sıradaki iller
Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği 500 bin sosyal konut kura takviminde yeni gelişmeler yaşanıyor. 11 Şubat itibarıyla 53 ilde tamamlanan çekilişlerin ardından metropol şehirler için tarih araştırmaları hız kazandı.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişleri ve sonuçların açıklanacağı tarihler belli oldu. TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor. Tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.
Bu hafta (16-22 Şubat 2026) hangi illerin TOKİ kura sonuçları açıklanacak?
Şubat 2026 takvimine göre Eskişehir, Karaman, Sakarya, Konya, Diyarbakır, Çorum, Burdur, Denizli ve Osmaniye'de kura çekimleri yapılacak.
Her il için tarih ve saat bilgisi ayrı ayrı duyurulurken, bazı illerde kura yerlerine ilişkin detayların ayrıca paylaşılacağı bildirildi.
15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale
16 Şubat 2026 Edirne
17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ
18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli
20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli
22 Şubat 2026 Afyonkarahisar
24 Şubat 2026 Uşak
25 Şubat 2026 Isparta
26 Şubat 2026 Burdur
27 Şubat 2026 Denizli
3 Mart 2026 Muğla
6 Mart 2026 İzmir
9–12 Mart 2026 İstanbul
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ tarafından açıklanan ve milyonlarca hak sahibini yakından ilgilendiren anahtar teslim sürecine ilişkin detaylı takvim ve aşamalar belli oldu. Konutlar için kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak tamamlanacak. Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.
TOKİ İL İL 500 BİN KONUT DAĞILIMI SAYISI