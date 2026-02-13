Yüksek kredi kartı limitleri için kritik saatler! Pazartesi sabah her şey değişiyor! 400 bin TL şifresi...

BÜTÜN KREDİ KARTLARININ TOPLAM LİMİTİNE BAKILACAK

16 Şubat'ta yaşama geçmiş olması beklenen ilk limit azaltması çalışmasında, limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar dikkate alınmayacak. Yani 400 bin lira limiti olan kart sahibinin limiti devam edecek. Ancak, bu limit sahip olduğu bütün kredi kartlarının toplam limiti olmak zorunda. BDDK kararında "Karar tarihi itibarıyla kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi kartı limiti 400 bin lira" ifadesiyle, bir kişiye ait bütün kredi kartlarının toplamının limit azaltma çalışmasında esas alınmasını istedi.

Bu ifade, bir kişinin iki ve üç ayrı bankadan, toplam 600 bin liralık kredi kartı limitine sahip olması durumunda, 400 bin liralık sınırı aştığı anlamına geliyor. Bu durumda bu kart sahibi 400 bin liralık istisna maddesinden yararlanamayacak.

HANGİ KARTLARIN LİMİTLERİ DÜŞMEYECEK?

Kredi kartlarının toplam limiti 400 bini geçmeyen müşteri limiti ise azalmayacak. Ancak 400 bin liranın biraz üstünde limiti olan bütün kartların limitinin düşme ihtimali var.

400 BİN LİRA LİMİT İSTİSNASI NEDİR?

BDDK kararında, 400 bin lira ve 400 bin liranın altına düşen kart limitleri konusunda istisna vardı.

Bankaların, yaptığı limit azaltması çalışması sonrasında, bir kişiye ait, kredi kartı veya kartlarının yeni kredi limiti ortaya çıkmış olacak. Bu yeni limit, bütün bankalardan aldığı kredi kartlarının toplam limiti 400 bin lira veya altında bir rakam olarak ortaya çıkarsa, 15 Şubat sonrası limit artırım taleplerinde, yani 400 bin liraya kadar limit talep edilirse, müşterinin aylık veya yıllık ortalama geliri dikkate alınmayacak.

Örneğin, bir kart sahibi, önümüzdeki hafta, toplam kart limiti 300 bin liraya düşerse, 15 Şubat sonrasında 400 bin liraya kadar limit artışı talebinde bulunabilecek. Kart sahibinin bu talebi için gelir durumu yeniden dikkate alınmayacak, limiti banka tarafından 400 bine çıkartılacak. Banka bu limit artırımında yine müşterinin başka bankaya ait kredi kartlarının limiti de dikkate almak zorunda. Yani bir banka kendi verdiği kartın limitine bakarak 400 liralık limit tanımı yapamayacak. 400 bin lira üstü limit istendiğinde veya bu limitin üstüne çıkıldığında ise resmi gelir belgeleri istenecek.