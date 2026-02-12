Yeni Şafak
10:5212/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Bolu’da kura çekilecek. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşecek kura sonucu Bolu’da hak sahipleri belirlenecek. Bolu Merkez, Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Yeniçağa ilçelerine toplam 1.950 konut inşa edilecek. Peki TOKİ Bolu kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 500 bin sosyal konut projesi TOKİ Bolu kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ, 12 Şubat 2026 Perşembe günü Bolu 500 bin sosyal konut projesi için kura çekimi gerçekleştiriyor. Kura çekilişleri sonrası hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları hem TOKİ Youtube kanalından hem de e Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Peki TOKİ Bolu kura çekimi sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte Bolu TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izleme linki.

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAATA KAÇTA?

TOKİ Bolu kura çekimi 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Bolu kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta.


TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bolu TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Bolu TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.


TOKİ Bolu kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

TOKİ KURA SONUÇLARI 2026 VE HAK SAHİPLİ LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişleri tamamlandıktan sonra sonuçlar ile asil ve yedek hak sahipleri listesi iki ana kanal üzerinden sorgulanabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

