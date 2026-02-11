Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir illerinde 250 gram ramazan pidesi kaç TL oldu? 2026 İl il ramazan pidesi fiyatları

2026 Ramazan ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ramazan pidesi fiyatları netleşti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun açıkladığı yeni tarifeyle birlikte 250 gram ramazan pidesinin kaç TL olduğu, kilogram fiyatının ne kadar olacağı ve İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il uygulanacak pide fiyatları belli oldu. Peki bu yıl ramazan pidesi sofralara hangi fiyatla gelecek?

1 /5 2026 Ramazan ayı öncesinde pide fiyatları netleşti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ülke genelinde ramazan pidesinin kilogram fiyatı için üst sınırı 100 TL olarak açıkladı. Buna göre büyükşehirlerde 250 gram ramazan pidesi 25 TL’den satılacak. Fiyatlar, illere ve gramaja göre farklılık gösterebilecek.

2 /5 Büyükşehirlerde ramazan pidesi kaç TL? Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı’nın verdiği bilgilere göre, geçen yıl Ankara’da 20 TL’den satılan 250 gram ramazan pidesi bu yıl 25 TL olarak belirlendi.

Aynı gramajdaki pidenin İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Antalya, Aydın ve Denizli gibi illerde de 25 TL’den tüketiciyle buluşması planlanıyor. Bazı şehirlerde ise 300 gram pide 30 TL’den satılabilecek.

3 /5 Gramaj farkı fiyatlara yansıyacak Balcı, Türkiye genelinde farklı gramaj seçeneklerinin olabileceğini belirterek, bazı fırınlarda 350 gram ramazan pidesinin 35 TL’den satışa sunulabileceğini ifade etti. Bu farkın, işletmelerin üretim tercihleri ve fırınların yapısal özelliklerinden kaynaklandığına dikkat çekildi. Ancak sade ramazan pidesinde kilogram bazında 100 TL sınırının aşılmayacağı vurgulandı.

4 /5 Ekmek fiyatlarında ramazan boyunca değişiklik yok Açıklamada ekmek fiyatlarına da değinildi. İşçilik ve işletme maliyetlerindeki artışa rağmen ramazan ayı boyunca ekmek fiyatlarında herhangi bir güncelleme yapılmayacağı bildirildi.