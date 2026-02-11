TOKİ Konya kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Konya kura çekiliş listesi

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Konya konut kurası, 17 Şubat tarihinde Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ Konya kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Konya kura çekilişine katılacakların listesi.