TOGG Şubat ayı fiyat listesi Şubat 2026 Listesi: TOGG Şubat ayı fiyatları nasıl? TOGG T10X ve T10F satış fiyatı...

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’da Şubat ayı fiyat güncellemesi yapıldı. 2026’nın ikinci ayında hem T10X hem de T10F modellerinin satış fiyatlarında artışa gidilirken, yeni başlangıç rakamları otomobil almak isteyenlerin gündemine oturdu. Güncel liste, donanım seçeneklerine göre yeniden şekillendi.
TOGG sahibi olmayı planlayanlar için Şubat ayı fiyatları belli oldu. 2026 güncellemesiyle birlikte T10X ve T10F modellerinde yeni etiketler açıklanırken, en uygun donanım paketini seçmek isteyenler fiyat tablosunu mercek altına aldı.
T10X - T10F TOGG ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), sunduğu faizsiz kredi seçenekleriyle otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Yeni yıla zamlı fiyatlarla giren marka, şubat ayında ise fiyatlarını sabit tutarken avantajlı finansman kampanyalarını da devam ettiriyor. Böylece Togg, hem uygun ödeme koşulları hem de faizsiz kredi fırsatlarıyla alıcıların dikkatini üzerine toplamaya devam ediyor.
TOGG T10X FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026
V1 RWD Standart Menzil 1.870.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil 2.180.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil 2.371.000 TL
V2 4More Obsidiyen 3.178.000 TL
TOGG T10F FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026
V1 RWD Standart Menzil 1.886.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil 2.196.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil 2.371.000 TL
V2 4More 3.178.000 TL
TOGG T10X VE T10F ÖZELLİKLERİ
Togg T10X Özellikleri
Motor Gücü:160 kW
Beygir Gücü:218 HP
Tork:350 Nm
Azami Hız:180 km/s
0-100 km/s:7.8 saniye
Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km
Ağırlık:2126 kg
Bagaj Hacmi:441 litre
Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)
Togg T10F Özellikleri
Menzil: 623 km (uzun menzil ile)
Maksimum Beygir Gücü: 320 kW (Çift motor seçeneği ile)
0-100 km/s:7.5 saniye
Şarj (%20’den %80’e): 28 dakika