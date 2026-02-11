ASKİ duyurdu: 11 Şubat Ankara’da su kesintisi olacak ilçeler hangileri?

Gölbaşı ilçesinde 11 Şubat 2026 tarihinde planlı olmayan bir su kesintisi yaşanacak. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:20’de başlayacak ve öğleden sonra 15:00’te sona erecek. Su kesintisi, 160’lık içme suyu hattında meydana gelen arızadan kaynaklanıyor. İşte Ankara’daki su kesintisinden etkilenecek yerler.
GÖLBAŞI’NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Tarihi: 11.02.2026 09:20:00
Tamir Tarihi: 11.02.2026 15:00:00
Detay: Gölbaşı Hacıhasan Mahallesi Sevgi Çiçeği Caddesi üzerinde polietilen 160 lık içme suyu arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Hacıhasan Mahallesi.