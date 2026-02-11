Yeni Şafak
ASKİ duyurdu: 11 Şubat Ankara’da su kesintisi olacak ilçeler hangileri?

ASKİ duyurdu: 11 Şubat Ankara’da su kesintisi olacak ilçeler hangileri?

09:2011/02/2026, Çarşamba
Gölbaşı ilçesinde 11 Şubat 2026 tarihinde planlı olmayan bir su kesintisi yaşanacak. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:20’de başlayacak ve öğleden sonra 15:00’te sona erecek. Su kesintisi, 160’lık içme suyu hattında meydana gelen arızadan kaynaklanıyor. İşte Ankara’daki su kesintisinden etkilenecek yerler.

Ankara ASKİ su kesintisi duyurusu yaptı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Şubat Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Su kesintisi Ankara'nın bazı mahallelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak.

GÖLBAŞI’NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Tarihi: 11.02.2026 09:20:00

Tamir Tarihi: 11.02.2026 15:00:00

Detay: Gölbaşı Hacıhasan Mahallesi Sevgi Çiçeği Caddesi üzerinde polietilen 160 lık içme suyu arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Hacıhasan Mahallesi.


